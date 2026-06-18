Зачем в СССР хранили газеты: 3 лайфхака, как их использовать

Во времена СССР тотальный дефицит товаров и бытовых средств научил людей видеть ценность в самых обычных вещах. Особую ценность имели газеты, которые в быту использовали столькими способами, что сейчас даже представить себе трудно.

Видео дня

Газетная бумага служила универсальным инструментом, который помогал решать множество повседневных проблем – от сушки мокрой обуви до ухода за домом. Однако некоторые лайфхаки были особенно необычными и при этом эффективными. OBOZ.UA рассказывает о них подробнее.

Эффект термоса: сохранение температуры продуктов

Когда нужно было довезти замороженное мясо на дачу или сохранить прохладной бутылку домашнего кваса в летнюю жару, на помощь приходили законы физики. Несколько слоев сухой скомканной газеты создавали прекрасную воздушную подушку, которая работала как надёжный теплоизолятор. Продукт плотно заворачивали в газетные листы и фиксировали веревкой – такая простая конструкция позволяла часами поддерживать внутри нужную температуру.

Секрет быстрого созревания плодов

Советские дачники часто сталкивались с тем, что из-за капризов погоды урожай не успевал дойти до нужной кондиции прямо на кустах или деревьях. Тогда недозрелые помидоры, твёрдые груши или зелёные яблоки срывали незрелыми. Чтобы плоды "дозрели" и при этом не сгнили, каждый из них по отдельности заворачивали в лист газеты и складывали в ящик в темное место. Бумага идеально впитывала лишнюю влагу и задерживала этилен – природный газ, который выделяют сами плоды и который ускоряет их созревание.

Нейтрализация неприятных запахов в холодильнике

Старые советские холодильники типа "Днепра" или "Минска" из-за особенностей пластика и отсутствия современных систем фильтрации быстро накапливали неприятные запахи. Специальных освежителей тогда не существовало, поэтому проблему решали, опять же, с помощью газетной бумаги. Газетные листы сминали в комочки, слегка сбрызгивали водой и раскладывали на полках и в углах холодильной камеры. Пористая структура бумаги вместе с химическими веществами в типографской краске действовала как эффективный абсорбент, который за ночь полностью поглощал весь зловонный запах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в СССР боролись с летней жарой без кондиционеров.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.