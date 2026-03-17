Зачем ставить миску с уксусом в микроволновку: неожиданный лайфхак

Весенняя уборка уже близко, а вместе с ней в списке есть ряд дел, которые нужно выполнить в течение следующих нескольких недель. Среди них – генеральная уборка кухни, которая включает такие приборы, как духовки, холодильники и, собственно, микроволновые печи.

Именно последний прибор может вызвать больше всего трудностей. Но, по словам экспертов по уборке, есть несколько простых хитростей, которые вы можете применить, чтобы ваша микроволновая печь была в идеальном состоянии, пишет OBOZ.UA.

Лайфхак с уксусом

Для этого следует поместить миску с водой, смешанной с несколькими ложками белого уксуса, в микроволновую печь и нагревать ее в течение нескольких минут.

Оставьте ее на несколько минут, чтобы остыл, а затем выньте из микроволновой печи. Затем протрите стенки микроволновой печи и выньте тарелку, чтобы помыть ее отдельно.

Уксус является кислотным, и когда его помещают в горячую и паровую среду, он помогает растопить накопившуюся, твердую грязь, которую трудно соскрести, если ее предварительно не размягчить.

В то время как пар из воды помогает разрыхлить стойкую грязь, уксус проникает сквозь жир. Вместе эти два ингредиента создают волшебную формулу для очистки микроволновой печи.

Если у вас нет уксуса или вам не нравится его запах, есть и другие альтернативы. Эксперты также сказали, что ломтик лимона и немного лимонного сока в миске также должны помочь.

