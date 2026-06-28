Зачем обрывать первый цветок на перце: совет огородников

Рассада сладкого и горького перца на огородах начинает активно развиваться в конце июня, вступая в фазу бутонизации. Именно в этот период на кустах появляется первый бутон, который в народной практике часто называют "королевским цветком".

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Опытные огородники настоятельно рекомендуют не жалеть этот первый цветок и без колебаний избавляться от него ради будущей выгоды. Оставленная на стебле первая завязь способна полностью остановить развитие всего куста, из-за чего растение останется слабым.

Зачем удалять первый цветок перца

Природа устроила растения так, что их главной биологической задачей является как можно более быстрое продолжение рода посредством образования семян. Однако для огородника, стремящегося получить много сочных плодов, такая программа развития становится настоящей ловушкой. Специалисты отмечают, что если позволить первому цветку превратиться в полноценный плод, куст будет отдавать ему до 80% всех своих соков и питательных веществ. Из-за такого истощения остальные бутоны просто не смогут нормально развиться, начнут мельчать или вообще массово опадут.

Избавление от стартового бутона запускает альтернативный сценарий, при котором перец начинает активно наращивать крепкую корневую систему и пышную зеленую массу. На мощной основе впоследствии закладывается значительно больше боковых ветвей, которые способны одновременно обеспечить питанием от 5 до 10 крупных перцев. Таким образом, пожертвовав лишь одним ранним овощем, хозяин гарантирует увеличение общего урожая за сезон. Кроме того, крепкий куст обеспечит равномерное созревание плодов, которые будут одинаково крупными и здоровыми.

Как правильно удалять коронный бутон

Чтобы процедура принесла максимальную пользу, важно правильно выбрать время для ее проведения. Идеальным моментом считается период, когда центральный бутон в самой нижней развилке главного стебля уже четко сформировался, но еще не успел полностью распуститься. Даже если этот момент был немного упущен и на месте цветка уже появилась крошечная микрозавязь, ее все равно рекомендуют безжалостно удалить. Проводить эту манипуляцию следует с особой осторожностью: аккуратно отщипывать ногтями или отрезать острыми маленькими ножницами, чтобы ни в коем случае не травмировать нежную кожицу на разветвлении побега.

Однако бывают единичные случаи, когда "королевский цветок" всё же целесообразно оставить на растении. Прежде всего это касается карликовых и низкорослых сортов перца, которые генетически не склонны к формированию огромных кустов. Также не стоит отщипывать бутон в случае запоздалой высадки рассады в открытый грунт или если летний период в регионе слишком короткий и прохладный. В таких экстремальных обстоятельствах сохранение первого цветка является оправданным шагом, поскольку это позволит получить хотя бы минимальный, но гарантированный ранний урожай.

OBOZ.UA предлагает огородникам способ значительно увеличить урожай перца.

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