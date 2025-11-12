Забудьте об этой привычке: от нее зимой вянут комнатные цветы

С наступлением холодов большинство комнатных растений переходит в период покоя. Именно тогда они становятся особенно чувствительными к изменениям температуры и влажности.

Самая распространенная ошибка, которую делают владельцы цветов зимой – размещение вазонов рядом с батареями отопления или на подоконниках над радиаторами. Детали рассказало издание Express.

В чем опасность

По словам специалистов, отопительные приборы существенно снижают уровень влажности воздуха, высушивая листья растений. Теплый воздух поднимается вверх, обжигая листья, а корневая система страдает от перегрева. В результате растения начинают терять тургор, края листьев буреют, а сами стебли могут увядать.

Самыми уязвимыми считаются влаголюбивые виды: папоротники, калатеи, спатифиллумы, фикусы, орхидеи. Эти растения происходят из тропических регионов и привыкли к стабильной температуре и высокой влажности. Для них резкие перепады тепла и сухой воздух становятся стрессом, который может привести к остановке роста или даже гибели.

Более устойчивые виды: сансевиерия или замиокулькас лучше переносят сухой воздух, но и для них длительное пребывание у радиатора вредно.

Как избежать пересыхания

Чтобы предотвратить увядание комнатных растений, специалисты советуют придерживаться нескольких простых правил:

Отодвиньте горшки от источников тепла: батарей, каминов, системы теплого пола. Поднимите растения повыше – разместите их на столах, подставках или подвесных кашпо, где воздух прохладнее. Объединяйте вазоны в группы, чтобы создать естественный микроклимат, где влага сохраняется дольше. Увлажняйте воздух. Можно использовать бытовой увлажнитель или ставить рядом с цветами мисочку с водой. Регулярно опрыскивайте листья мягкой водой, особенно во время отопительного сезона.

Как спасти пересушенное растение

Если листья начали сохнуть или опадать, не стоит спешить выбрасывать растение. Срежьте поврежденные части, перенесите горшок в более влажное место и в течение недели ежедневно опрыскивайте листья. В большинстве случаев состояние растения стабилизируется, и оно постепенно восстановится.

Поэтому правильное расположение, контроль влажности и умеренный уход помогут сохранить комнатные растения здоровыми даже в сезон холодов.

