Забудьте о воде: простой и бюджетный маринад для шашлыка, с которым мясо тает во рту

Шашлык – блюдо, которое все готовят по-разному, из разного мяса и с разными маринадами. Но, нужно помнить, что есть продукты, например, молочные продукты и некоторые овощи и фрукты, благодаря которым мясо будет мягким и сочным.

Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров, в чем лучше мариновать шашлык для размягчения мяса.

Маринад на основе молочных продуктов , например, айрана или кефира

Ингредиенты в этих продуктах мягко размягчают волокна мяса, делая его более нежным и сочным после жарки или запекания. На практике достаточно нескольких часов, чтобы заметить разницу, и эффект намного лучше, чем при использовании только приправ.

Киви

В нем содержатся ферменты, которые помогают расщеплять белки, делая мясо более нежным. Небольшого количества достаточно, чтобы заметить разницу, но не переборщите, так как это может сделать мясо слишком мягким. Все очень просто, нарежьте его на небольшие кусочки и обмажьте им мясо. Стоит отметить, что маринада из киви улучшает текстуру и сочность мяса.

