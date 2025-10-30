Забег с украинским сердцем: в Киеве при поддержке ВСУ пройдет 'Дикая гонка'

"Дикая Гонка Осень" сезона 2025 года состоится 8-9 ноября 2025 года в Киеве на Венецианском острове. Мероприятие включает различные дистанции и форматы, в частности 5 км PRO, FUN и КОМАНДА, а также детские забеги.

"DYKA GONKA Осень" продолжает сезон 2025 года. Это мероприятие объединяет профессиональных спортсменов и любителей, военных и гражданских, взрослых и детей, и всех, кто стремится проверить свои силы и выносливость. Участников ожидает новая трасса, новые препятствия, новые дистанции, и неизменная дружеская атмосфера.

DYKA GONKA – это уникальное сочетание трех видов активности: бега по пересеченной местности, преодоление головокружительных препятствий и борьбы с вызовами природы. Участники будут бежать, лезть, прыгать, преодолевать как искусственные, так и естественные препятствия, пробираться сногсшибательным маршрутом, разработанным для того, чтобы бросить вам вызов на каждом этапе.

Дистанция 5+ км, 20+ препятствий. Дистанция представляет идеальное сочетание расстояния и скорости. Участники могут преодолевать дистанцию в различных категориях. Будут происходить индивидуальные забеги в категориях PRO и FUN, парные забеги – ДИКАЯ ПАРА PRO, и командные забеги – ДИКАЯ КОМАНДА PRO, а также ЗАБЕГ ВОЕННЫХ КОМАНД.

Дистанция 1.6 км, 13+ препятствий. Идеальное сочетание трассы и препятствий для получения драйва и дикой энергии. И одновременно это хороший вариант для спринтерского прохождения дистанции. Будут старты ДИКАЯ МИЛЯ PRO, и СЕРЖАНТСКАЯ МИЛЯ – отдельный старт для сержантов ВСУ

Дистанция 200 м, 7 препятствий. Абсолютно новая дистанция. Концентрация препятствий, на минимальном расстоянии. Главным соперником является время. Будут старты ДИКИЙ СПРИНТ и ДИКИЙ ВОЕННЫЙ СПРИНТ.

Детские забеги. Адаптированные дистанции и препятствия для прохождения детей в возрасте от 5 до 12 лет. ДИКИЕ ДЕТИ до 8 лет – 500М, 5+ препятствий и ДИКИЕ ДЕТИ 9-12 лет, – 1.6КМ, 10+ препятствий.

08.11.2025 09.11.2025 200м ДИКИЙ ВОЕННЫЙ СПРИНТ 1,6+ км ДИКАЯ МИЛЯ 1,6+ км, СЕРЖАНТСКАЯ МИЛЯ 1,6км, ДИКИЕ ДЕТИ 9-12 лет 5+ км, забег военных команд 500м, ДИКИЕ ДЕТИ до 8 лет 5+ км, PRO 200м, СПРИНТ 5+ км, PRO ДИКАЯ КОМАНДА 5+ км, PRO ДИКАЯ ПАРА 5+ км, FUN

Особенности события:

Благотворительность – благодаря спонсорской поддержке сформирован призовой фонд на более 1,5 млн грн, который будет распределен между победителями среди военных в командных и индивидуальных забегах.

Уникальные награды – каждый финишер получает уникальную медаль ручной работы.

Незабываемая атмосфера – настоящая визитная карточка DYKA GONKA, здесь нет своих или чужих, здесь объединяется большая "дикая" семья.

DYKA GONKA – это забег с препятствиями с настоящим украинским сердцем и невероятной дикой энергией!

Соревнования проходят при полной поддержке и содействии Вооруженных Сил Украины и Сержантского Корпуса ВСУ.

Организаторы: ОО "Дикая Гонка, 93 ОМБр, компания CAS.

https://dyka-gonka.com.ua/