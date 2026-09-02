За вклад в стабильность страны: государство отметило 21 сотрудника ДТЭК ко Дню шахтера

Ко Дню шахтера 21 сотрудник ДТЭК получил государственные и отраслевые награды. Награды получили 20 шахтеров и один сотрудник машиностроительного предприятия.

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Об этом сообщили в ДТЭК.

"Ко дню шахтёра награды 20 шахтёрам и машиностроителю вручили премьер-министр Украины Сергей Корецкий и первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Денис Шмыгаль", – говорится в сообщении.

Двоих работников наградили нагрудным знаком "Шахтерская слава" I степени. Еще один получил нагрудный знак "Шахтерская доблесть" III степени. 18 работников были отмечены Почетными грамотами Правительства.

Среди награжденных – представители шахтоуправлений и филиалов ДТЭК "Павлоградуголь", а также Дружковского машиностроительного завода.

В компании отметили, что награды являются признанием работы шахтеров и машиностроителей, которые в условиях войны продолжают добывать уголь, поддерживать работу предприятий и готовиться к предстоящему отопительному сезону.

Ранее шестеро энергетиков ДТЭК Рината Ахметова были отмечены государственными и ведомственными наградами за профессионализм, мужество и вклад в обеспечение надежного электроснабжения в условиях войны.