За сутки ДТЭК вернул свет в дома 8 тыс. семей, которые были обесточены из-за боевых действий

В пятницу 5 июля энергетики ДТЭК вернули свет жителям 4 населенных пунктов Донбасса, пострадавших от обстрелов.

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Об этом сообщают в ДТЭК.

Враг продолжает атаковать мирные города Донбасса, разрушая энергетическую инфраструктуру региона.

"Несмотря на все вызовы, продолжаем восстановление сетей и оборудования, поврежденных обстрелами. Вчера специалистам "ДТЕК Донецькі електромережі" удалось восстановить электроснабжение в 4 населенных пунктах. Это позволило вернуть свет в дома 8463 жителей прифронтовой Донетчины", – отметили в компании.

Энергетики работают почти непрерывно и восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только получают соответствующее разрешение от военных. Ежедневно над обновлениями в области работает около 70 ремонтных бригад.

Напомним, в прошлом месяце энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 341 тысячи семей, которые оставлись без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Киевской и Одесской областях.