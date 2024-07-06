За сутки ДТЭК вернул свет в дома 8 тыс. семей, которые были обесточены из-за боевых действий
В пятницу 5 июля энергетики ДТЭК вернули свет жителям 4 населенных пунктов Донбасса, пострадавших от обстрелов.
Об этом сообщают в ДТЭК.
Враг продолжает атаковать мирные города Донбасса, разрушая энергетическую инфраструктуру региона.
"Несмотря на все вызовы, продолжаем восстановление сетей и оборудования, поврежденных обстрелами. Вчера специалистам "ДТЕК Донецькі електромережі" удалось восстановить электроснабжение в 4 населенных пунктах. Это позволило вернуть свет в дома 8463 жителей прифронтовой Донетчины", – отметили в компании.
Энергетики работают почти непрерывно и восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только получают соответствующее разрешение от военных. Ежедневно над обновлениями в области работает около 70 ремонтных бригад.
Напомним, в прошлом месяце энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 341 тысячи семей, которые оставлись без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Киевской и Одесской областях.