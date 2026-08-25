За неделю "ДТЭК" восстановил электроснабжение почти 1 миллиона семей после обстрелов

С 17 по 23 августа энергетики ДТЭК полностью или частично восстановили электроснабжение почти 1 миллиона семей в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях, которые остались без света из-за российских обстрелов.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

За неделю энергетикам удалось восстановить электроснабжение жителей почти 600 населенных пунктов. Больше всего восстановлений было проведено в Донецкой области, где свет вернули почти 400 тысячам семей. Регион остается зоной активных боевых действий, а энергетическая инфраструктура постоянно подвергается повреждениям.

Также после обстрелов электроснабжение восстановили для 311,3 тысячи семей в Одесской области, более 90 тысяч – в Киеве, 87,7 тысячи – в Днепропетровской области и почти 27 тысяч – в Киевской области.

Энергетики приступают к ремонту поврежденных сетей сразу после получения разрешения от ВСУ и ГСЧС.