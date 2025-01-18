За день энергетики ДТЭК вернули свет в 7 населенных пунктов после вражеских атак

17 января энергетики ДТЭК вернули свет жителям 7 населенных пунктов Донецкой области, которые пострадали от обстрелов врага.

Видео дня

Об этом сообщают в ДТЭК.

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Разрушения испытывает инфраструктура региона, а также повреждаются сети и оборудование.

"В течение 17 января энергетики ДТЭК вернули электроснабжение в 7 населенных пунктов области. Снова со светом 1 158 семей региона", – отметили в компании.

Энергетики непрерывно работают уже 1060 сутки и восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 86 тысячам семей в 45 населенных пунктах, которые находились без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.