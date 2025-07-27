За день ДТЭК вернул свет более 43 тысячам семей после вражеских атак

За сутки энергетики компании ДТЭК вернули свет более 43 тысячам семей Донецкой и Днепропетровской областей, чьи дома были без света из-за вражеских обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что в Донецкой области, которая так же остается центром жестоких боев, энергетикам удалось восстановить электроснабжение 23,3 тысячи домов местных жителей, которые обесточивались в результате обстрелов.

В то же время на Днепровщине, которая подвергается вражеским атакам все чаще, вчера удалось вернуть свет в 19,5 тысяч домов.

Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, на прошлой неделе энергетикам ДТЭК Рината Ахметова удалось вернуть свет в дома более 160 тысяч семей, чьи дома были без электричества из-за российских атак.