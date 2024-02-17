За день ДТЭК вернул свет 10 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов
В течение 16 февраля специалисты ДТЭК вернули свет жителям 30 населенных пунктов Донетчины, которые пострадали от обстрелов врага.
Об этом сообщают в ДТЭК.
Из-за активных боевых действий в Донецкой области постоянные разрушения испытывает энергоинфраструктура региона. Повреждаются сети и оборудование.
"Несмотря на постоянную опасность, энергетикам ДТЭК Донецкие электросети в течение суток удалось вернуть электроснабжение 10 354 семьям в 30 прифронтовых населенных пунктах Донетчины", – отметили в компании.
Отмечается, что энергетики работают почти непрерывно и восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только получают соответствующее разрешение от военных. Ежедневно над обновлениями в области работает около 70 бригад энергокомпании.
Напомним, за первый месяц этого года энергетики ДТЭК Сети вернули свет почти 713 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях.