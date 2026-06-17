Юная украинская гимнастка Александра Паскаль покажет свой танец свободы на пяти континентах

10-летняя украинская гимнастка Александра Паскаль отправится в мировое турне "Dance of Freedom", чтобы показать миру свой "танец свободы". Это путешествие стало возможным благодаря поддержке Рината Ахметова. Проект реализуется совместно с его Фондом и футбольным клубом "Шахтер" и приурочен к предстоящему 35-летию Независимости Украины.

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Уже этим летом юная украинка посетит пять континентов и выступит в пяти крупнейших мегаполисах мира: Париже, Нью-Йорке, Рио-де-Жанейро, Найроби и Токио. На центральных площадях этих городов она исполнит танец, посвященный свободе, силе духа и будущему Украины.

"Это настоящее кругосветное путешествие. Мы очень хотим, чтобы это стало важным событием в жизни Александры, о котором она будет вспоминать почти всю жизнь. Для нас это также новый, особенный опыт. Тур состоится этим летом. Миллионы людей по всему миру будут следить за Сашей. У неё для этого есть невероятный талант, огромная группа поддержки и, конечно же, поддержка Фонда Рината Ахметова", – отметила Наталья Емченко, председатель наблюдательного совета Фонда.

Девочка считает своей миссией донесение правды о войне и поддержку украинских детей. Саша, которая в 2022 году потеряла ногу в результате российского ракетного обстрела, но вернулась в гимнастику на протезе, стремится показать силу украинского духа. Во время этих поездок девочка сможет продемонстрировать свой спортивный талант, а также рассказать свою историю, чтобы привлечь внимание мира к Украине.

"Саша очень мечтает о путешествиях, она хочет посетить разные страны мира. И это одна из тех важных мечт, которая обязательно должна сбыться. Такие, как Саша, своей улыбкой, жизнеутверждающим настроем, жаждой жить дальше и мечтать вдохновляют других. И это бесконечно важно", – добавила Ксения Сухова, генеральный директор Фонда.

Накануне тура Фонд Рината Ахметова подарил Александре ряд символических подарков: желтый чемодан для будущих путешествий, фотоаппарат, чтобы запечатлевать самые яркие моменты, и разговорники на разных языках мира. Девочка в восторге от турне и уже изучает на глобусе свои будущие маршруты.

"Я с нетерпением жду Японию. Поехать туда – это моя мечта. В Америку тоже очень хотела поехать. Я уже подготовила танцы, буду танцевать в каждой стране по одному танцу. Так я хочу напомнить, что в Украине продолжается война, а люди у нас сильные и классные. У нас несокрушимый народ", – говорит девочка.

Ранее основатель Фонда и президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов подарил Александре Паскаль квартиру в столице. Киевская квартира станет для Саши и её семьи отправной точкой для путешествий, символом безопасности и местом, где её всегда будут ждать после длительных перелётов и новых побед.

Мама Саши Мария рассказывает, что дочь уже обживает новую комнату, готовится к путешествиям и с нетерпением ждет первой поездки.

"Наша семья очень счастлива такому подарку. Сейчас Саша готовится к очень серьезному путешествию, которое также подарил Ринат Леонидович. Это очень много стран на разных континентах нашей планеты".

Фонд Рината Ахметова и в дальнейшем поддерживает детей, пострадавших от войны, помогая им вернуть чувство безопасности, стабильности и веры в будущее.