В Италии решение Международный олимпийский комитет о дисквалификации украинского скелетониста Владислав Гераскевич вызвало резкую политическую реакцию. Итальянский сенатор во время официального заседания парламента назвал это решение позором и публично напомнил о сотнях спортсменов, убитых Россией во время войны против Украины.

С трибуны парламента сенатор Филиппо Сенси заявил, что украинский спортсмен был отстранен от соревнований не из-за допинга или нарушения спортивной честности. Об этом говорится в видеозаписи выступления сенатора в итальянском парламенте.

Причиной стал шлем с изображениями лиц погибших украинских атлетов. По словам политика, именно память о них Гераскевич хотел "взять с собой на трассу", ведь эти люди должны были бы быть на Олимпиаде, если бы не война.

Сенси перечислил имена погибших – от юных гимнасток и дзюдоисток до профессиональных боксеров, биатлонистов и фигуристов, которые погибли в результате ракетных ударов или на фронте, защищая Украину. Он подчеркнул, что таких спортсменов – более 650, и именно они являются настоящим символом олимпийских ценностей, а не формальные регламенты.

Отдельно сенатор поставил под сомнение моральную логику МОК, который признал "нарушением правил" шлем с портретами погибших, но годами избегает принципиальной оценки российской агрессии. В своей речи он риторически спросил, соответствует ли олимпийскому регламенту война, которая длится уже почти четыре года, и какой "спорт" олицетворяет массовое убийство гражданских и спортсменов.

Настоящую дисквалификацию в этот день получил не украинский атлет, а сам Международный олимпийский комитет – дисквалификацию с точки зрения морали, памяти и ответственности перед демократическими ценностями.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинский спортсмен-скелетонист Vladyslav Heraskevych вышел на олимпийский трек в шлеме, где изображены погибшие в результате российского вторжения украинские атлеты. Его поддержали коллеги. Международный олимпийский комитет (МОК) запретил. Украинец не сдается, и получает все большую поддержку. И официальную, и неравнодушных людей.

