Яркая и талантливая: в Киеве Россия убила 19-летнюю Анастасию Маслий и ее маму. Фото

В ночь на 26 октября российские войска атаковали Киев дронами-камикадзе. Один из них попал в многоэтажку в Деснянском районе. В результате удара погибли три человека, среди них – 19-летняя Анастасия Маслий, выпускница лицея №171 "Лидер", и ее мама.

О трагедии сообщило учебное заведение на своей официальной странице в Facebook. В лицее с глубокой болью вспоминают девушку как талантливую, искреннюю и жизнерадостную выпускницу 2023 года, которая имела множество планов на будущее.

Светлая память и боль утраты

"Со скорбью и невыразимой болью... Маслий Анастасия - выпускница нашего лицея 2023 года. Яркая, талантливая, умная девушка, полная мечтаний и планов на будущее. Жизнь, которая только начиналась, трагически оборвалась этой ночью - вместе с мамой Настя погибла в результате попадания российского дрона в многоэтажку в Деснянском районе. Светлая память и вечный почет... Невозможно найти слова, чтобы описать эту боль. Вспоминаем Настю как добрую, искреннюю, улыбчивую девушку, которой еще жить и жить... Светлая память, Царство Небесное", – написала классный руководитель Инна Чайка.

Она добавила, что коллектив школы не может найти слов, чтобы описать эту боль.

Ночная атака на столицу

Российские дроны-камикадзе атаковали Киев в ночь на субботу. В результате ударов в столице вспыхнули пожары, есть поврежденные жилые дома. По предварительным данным, погибли три человека, более тридцати пострадали, среди них – дети.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью россияне нанесли удары по Киеву. Повреждены жилые дома. По состоянию на 8 часов утра было известно о 29 пострадавших, среди которых – семеро детей, и трех погибших.

Накануне столица также находилась под вражеской атакой, на город захватчики направили дроны и баллистику. В нескольких районах Киева вспыхнули масштабные пожары, сообщалось о двух погибших и 13 раненых.

