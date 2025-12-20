"Ялинка Світла": ДТЭК, "Завертайло" и Honey установили арт-объект возле Софийской площади

Компания ДТЭК вместе с пекарней "Завертайло" и кондитерской Honey установили арт-объект "Ялинка Світла" из формы энергетиков о настоящей цене света в центре Киева.

Об этом говорится в сообщении "Завертайло".

"19 декабря рядом с пекарней "Завертайло" возле Софии Киевской в центре Киева установили "Ялинка Світла". Она собрана из элементов формы энергетиков, знакомой каждому украинцу по фото восстановления сетей. Данный художественный проект был инициирован командой "Завертайло" и Honey и реализован совместно с ДТЭК", – говорится в нем.

Отмечается, что проект посвящен всем украинским энергетикам, которые четвертый год подряд восстанавливают электроснабжение после российских атак.

Арт-объект будет открыт для посетителей в течение зимних праздников по адресу: Киев, ул. Владимирская, 24А.

"Ялинка Світла" также благодарит всех, кто поддерживает страну в темные времена: военных, медиков, учителей, коммунальщиков, фермеров, спасателей, предпринимателей — всем, кто дает хлеб, тепло, опору и помогает держать внешний и внутренний свет", – отметили в сообщении.

Ранее в машинном зале теплоэлектростанции ДТЭК Рината Ахметова, которая была разрушена российскими атаками, прозвучал рождественский "Щедрик".