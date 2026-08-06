Яблочный Спас: что освящают в церкви и что запрещено делать в этот день
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6 августа православные украинцы отмечают Второй, или Яблочный Спас, который в церковном календаре называется Преображением Господним. Этот праздник знаменует собой не только важное библейское событие, но и считается народным днем благодарения за собранный урожай и первым предвестником приближения осени.
Наши предки верили, что именно после этого дня природа начинает постепенно менять свой ритм, а ночи становятся ощутимо холоднее. Во время празднования важно соблюдать древние обычаи, правильно наполнять корзину для освящения и помнить о ряде строгих запретов.
Что освящать в церкви на Яблочный Спас
Хотя праздник традиционно ассоциируется с яблоками, праздничная корзина не ограничивается только этими плодами. Верующие несут в храм разнообразные дары земли, чтобы прославить богатство и щедрость природы:
- Фрукты и ягоды: груши, сливы, виноград, персики и яблоки;
- Овощи: свежий урожай помидоров и моркови;
- баночки с медом,
- колоски пшеницы и ржи.
Основные запреты в Яблочный Спас
В этот день существует немало предписаний, которых стараются придерживаться, чтобы не навлечь на дом беду:
- Запрещено заниматься уборкой, шитьем, вязанием и строительными работами. Разрешается только готовить еду и собирать урожай.
- Нельзя прогонять или убивать насекомых. По народным приметам, если на руку дважды за день села муха – это сулит удачу на весь следующий год.
- Праздник приходится на период Успенского поста, поэтому следует воздержаться от шумных развлечений, а также от употребления мяса, яиц, молочных продуктов и алкоголя.
Кулинарные и народные традиции
Главным символом праздничного стола являются блюда из яблок. Обычно готовят запеченные фрукты, пекут ароматные пироги, блины с яблочной начинкой, варят компоты и варенье. Считается, что съеденные в этот день яблоки дарят здоровье и привлекают благополучие в семью.
Также в день Спаса важно полностью собрать спелый урожай с огородов и садов, поскольку, согласно древним поверьям, плоды, оставшиеся на ветвях или на земле после праздника, уже теряют свою целебную силу.
OBOZ.UA предлагает теплые и душевные поздравления с Яблочным Спасом.
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