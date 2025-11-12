Видео дня
Яблочная "Шарлотка" по-новому: делимся рецептом самой вкусной домашней выпечки
Если вы хотите приготовить очень вкусный домашний пирог, идеальным вариантом будет "Шарлотка". Готовится десерт очень просто, достаточно всего лишь – сделать удачное тесто, а также подобрать кисло-сладкие яблоки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и пышной, ароматной, яблочной "Шарлотки".
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 150 г сахара
- 200 г муки
- 3 ст. л. растительного масла
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 5 яблок
- корица (по вкусу)
- кленовый сироп и пломбир (для подачи)
Способ приготовления:
1. Яйца хорошо взбейте с сахаром до пышной массы. Добавьте масло, просеянную муку и разрыхлитель, аккуратно перемешайте.
2. Яблоки нарежьте мелкими кусочками, выложите в форму, посыпьте корицей. Сверху равномерно залейте тестом.
3. Выпекайте примерно 50 мин при 180°C.
Подавайте с кленовым сиропом и пломбиром.
