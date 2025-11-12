УкраїнськаУКР
Яблочная "Шарлотка" по-новому: делимся рецептом самой вкусной домашней выпечки

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,3 т.
Рецепт домашней 'Шарлотки'

Если вы хотите приготовить очень вкусный домашний пирог, идеальным вариантом будет "Шарлотка". Готовится десерт очень просто, достаточно всего лишь – сделать удачное тесто, а также подобрать кисло-сладкие яблоки.

Яблочная "Шарлотка" по-новому: делимся рецептом самой вкусной домашней выпечки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и пышной, ароматной, яблочной "Шарлотки".

Яблочная "Шарлотка" по-новому: делимся рецептом самой вкусной домашней выпечки

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 150 г сахара
  • 200 г муки
  • 3 ст. л. растительного масла
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 5 яблок
  • корица (по вкусу)
  • кленовый сироп и пломбир (для подачи)

Способ приготовления: 

1. Яйца хорошо взбейте с сахаром до пышной массы. Добавьте масло, просеянную муку и разрыхлитель, аккуратно перемешайте.

Яблочная "Шарлотка" по-новому: делимся рецептом самой вкусной домашней выпечки

2. Яблоки нарежьте мелкими кусочками, выложите в форму, посыпьте корицей. Сверху равномерно залейте тестом.

Яблочная "Шарлотка" по-новому: делимся рецептом самой вкусной домашней выпечки

3. Выпекайте примерно 50 мин при 180°C.

Яблочная "Шарлотка" по-новому: делимся рецептом самой вкусной домашней выпечки

Подавайте с кленовым сиропом и пломбиром.

Яблочная "Шарлотка" по-новому: делимся рецептом самой вкусной домашней выпечки

