Яблочная "Шарлотка" по-новому: делимся рецептом самой вкусной домашней выпечки

Если вы хотите приготовить очень вкусный домашний пирог, идеальным вариантом будет "Шарлотка". Готовится десерт очень просто, достаточно всего лишь – сделать удачное тесто, а также подобрать кисло-сладкие яблоки.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и пышной, ароматной, яблочной "Шарлотки".

Ингредиенты:

4 яйца

150 г сахара

200 г муки

3 ст. л. растительного масла

1 ч. л. разрыхлителя

5 яблок

корица (по вкусу)

кленовый сироп и пломбир (для подачи)

Способ приготовления:

1. Яйца хорошо взбейте с сахаром до пышной массы. Добавьте масло, просеянную муку и разрыхлитель, аккуратно перемешайте.

2. Яблоки нарежьте мелкими кусочками, выложите в форму, посыпьте корицей. Сверху равномерно залейте тестом.

3. Выпекайте примерно 50 мин при 180°C.

Подавайте с кленовым сиропом и пломбиром.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: