'Я выпрыгнул в окно, чтобы открыть дверь': Кирилл, который спасал людей в Сумах, рассказал свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

13-летний Кирилл из Сум оказался внутри горящего автобуса в момент ракетного удара российских войск по городу. Большинство пассажиров автобуса и водитель погибли. Несмотря на ранения парень не растерялся: сумел открыть дверь и помог уцелевшим пассажирам выбраться из искореженного транспорта. За проявленное мужество его отметили президентской наградой "Будущее Украины". Свою историю Кирилл рассказал Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Прилетело перед автобусом. Я сразу упал на пол, услышал, как вылетало стекло и сыпалось на меня. Я выпрыгнул в окно, чтобы открыть дверь и люди смогли выходили. Я знал, как действовать в критической ситуации, и помогла физическая сила, поэтому я смог открыть дверь", – вспоминает он.

Трагическое событие произошло 13 апреля 2025 года. В тот день российские войска нанесли ракетный удар по центру Сум. В результате атаки в городе погибли по меньшей мере 35 человек, более сотни получили ранения.

Сначала Кирилл действовал на адреналине, помогая выбраться другим пострадавшим из поврежденного автобуса. Парень также вытащил из автобуса маму. Уже потом медики обнаружили у него три осколка в голове, парню провели операцию. Последствия взрыва еще долго напоминали о себе.

"После того взрыва у меня в ушах звенело где-то неделю. Первую ночь вообще не спал, не мог из-за этого шума", – рассказывает парень.

Восстановиться ему помог спорт. Кирилл – чемпион Украины по вольной борьбе U-15, занимается вольной борьбой и выступает на соревнованиях по пляжной борьбе. Он завоевал серебро чемпионата Европы по пляжной борьбе среди юношей. По словам отца, именно спортивная подготовка научила его быстро реагировать в стрессовых ситуациях.

"Я спортом живу, поэтому для меня спорт – это все. Он помогает от всего. Это лучшее лекарство", – говорит Кирилл.

Сегодня Кирилл вернулся к учебе и тренировкам, готовится представлять Украину на европейском уровне. В то же время события того дня в Сумах остались с ним навсегда. На улицах его начали узнавать и благодарить за смелость.

"Меня узнают на улицах, подходят, здороваются, благодарят за то, что я сделал", – говорит Кирилл.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.