'Я уже четвертый год ищу маму': 15-летний Саша из Мариуполя рассказал свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

15-летний Александр Радчук из Мариуполя уже почти четыре года ждет важнейшей встречи в своей жизни. Весной 2022-го в фильтрационном лагере в Безымянном российские военные силой разлучили его с мамой Снежаной. Под конвоем она успела только крикнуть: "Я вернусь!". Сегодня Саша живет на Черниговщине и верит, что однажды снова ее обнимет. Его история вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

До полномасштабного вторжения семья Саши – он, мама, маленькая сестренка и отчим – жила в Мариуполе. Парень хорошо помнит сплошные обстрелы, жизнь без еды, воды и света. Во время одного из ударов подросток проявил невероятное мужество: закрыл собой младшую сестру Викторию. Девочку спас, но сам получил тяжелое ранение осколком в глаз. Первую помощь оказали украинские медики в военном госпитале им. Ильича, но без специального оборудования спасти зрение полностью было невозможно.

"На данный момент я вижу очень плохо. Врачи говорят, что если бы мне тогда сделали еще в Мариуполе операцию, то я бы видел на левый глаз", – рассказывает юноша.

Более двух недель семья скрывалась в бункере комбината и вышла только тогда, когда украинские военные выходили в плен. Оккупанты вывезли Сашу с мамой в фильтрационный лагерь. Там их разлучили: мальчика отправили в Донецк, а мама пропала без вести.

Вернуть внука в Украину из оккупированного Донецка смогла бабушка Людмила. Сегодня они живут на Черниговщине и не теряют надежды дождаться возвращения мамы мальчика. Семья написала десятки обращений в разные инстанции, предполагая, что Снежана может находиться в неволе.

"Я уже четвертый год ищу маму, но о ней никаких известий нет. Я думаю, что мама жива, это не обсуждается. Я верю. Не может быть по-другому", – уверен Саша.

Историю своих тяжелых испытаний и пережитых ужасов войны парень рассказал мировым лидерам в Давосе, США и Нидерландах. За мужество и смелость Саша получил от Президента Украины Владимира Зеленского награду "Будущее Украины". Сегодня он с бабушкой больше всего ждет возвращения домой мамы и наступления мира.

"Есть надежда у меня, что мою дочь вернут нам с Сашей. Где мы только не были. Всюду были, везде рассказываем, просим, чтобы помогли, чтобы остановили агрессора, чтобы уже остановили эту войну", – делится болью бабушка Людмила.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.