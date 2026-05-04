'Я трижды впадал в кому': защитник Украины и парахоккеист Евгений Шваб рассказал свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Ветеран Евгений Шваб провел 40 дней в реанимации и пережил три клинические комы после тяжелого ранения на Луганщине. Вернуться к активной жизни ему помогло дорогостоящее протезирование, которое обеспечили проект "Сердце Азовстали" и ФК "Шахтер". Свою невероятную историю борьбы и возрождения ветеран рассказал в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Я трижды впадал в кому, как шутил мой врач. Он мне говорил: "Женя, ты три раза пожимал руку апостолу Петру. Говорит, можно я тебе ее пожму?". На свой день рождения – 7 января – я как раз вышел из комы и начал, так сказать, новую жизнь", – рассказывает Евгений.

Сегодня ветеран возглавляет львовскую команду по парахоккею "Несокрушимые", участвовал в Неделе моды в Берлине и учит военных домедицинской помощи. Впрочем, еще недавно такой путь казался невозможным. После тяжелого ранения и потери конечности, длительная реабилитация отбирала все силы.

"На реабилитации я был как новорожденный – заново учился ходить. У меня после ранения были очень сильно атрофированы мышцы. Когда я уже получил протез, хотел быстро ходить. Уже на второй день пробовал без костыля пройтись и упал, сломал ребро. Так хотел как можно быстрее стать на протез", – вспоминает ветеран.

Первые годы после ранения прошли в борьбе с фантомными болями, к которым нельзя привыкнуть – только научиться с ними жить. Изнурительный путь от реанимации до большого спорта стал для Евгения точкой опоры. Важной частью этого пути стало внимание от ФК "Шахтер": клуб пригласил ветерана на свой матч, где Евгений выполнил почетный первый удар по мячу, что символизировало его возвращение к активной жизни.

"Я с самого детства за "Шахтер" болел. Я не ожидал, что выйду на поле и сделаю первый символический удар в этом матче. Это был очень эмоциональный момент – у меня аж мурашки по телу были. Это был первый шаг, когда я преодолел свои страхи. И за это я действительно благодарен", – говорит Евгений.

Сегодня он развивает ветеранское движение и поддерживает других на пути реабилитации. А еще мечтает открыть барбершоп, чтобы создать рабочие места для людей с инвалидностью и ветеранов.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.