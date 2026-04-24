'Я спал, и мне в голову прилетел осколок': Андрей с Киевщины рассказал свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Осколок попал 26-летнему Андрею в голову, когда он спал. Это произошло ровно год назад – в ночь с 24 на 25 апреля во время очередной российской атаки на Киев. Тогда столицу массированно атаковали ракетами и беспилотниками. Этот удар стал одним из самых масштабных за время полномасштабной войны. Недавно Андрей прошел курс реабилитации при поддержке Фонда Рината Ахметова. Свою историю спасения и борьбы за здоровье он рассказал Музею "Голоса Мирных".

"Я спал, и в голову прилетел какой-то осколок. Я был в сознании, но соседи быстро вызвали помощь, потому что я сам не мог этого сделать. Я просто смотрел, а руки и ноги не двигались. Это был большой шок для организма", – вспоминает Андрей.

В ту роковую ночь мужчина оказался в Киеве случайно – приехал на стажировку и поселился в съемной квартире. Сначала он даже не услышал тревогу, а проснулся, почувствовав мощный удар в голову. Впоследствии врачи диагностировали у него тяжелое открытое проникающее черепно-мозговое ранение и ушиб головного мозга. Травма привела к серьезным поражениям нервной системы.

Первый месяц в больнице был самым тяжелым: Андрей лежал и не чувствовал ног. Прогнозы врачей были неутешительными. Однако невероятное желание жить оказалось сильнее медицинских приговоров. Мужчина учился садиться, держать равновесие, впоследствии освоил ходунки. Сегодня Андрей двигается при поддержке костылей и мечтает о дне, когда сможет выйти на прогулку без всякой помощи.

Помощь Фонда Рината Ахметова существенно улучшила его состояние, однако впереди – новые этапы восстановления.

"Врачи говорили, что может быть такое, что я вообще не буду ходить, что травма серьезная. Но я встал. Сейчас реабилитируюсь, уже дошел до костылей. Надеюсь, и дальше буду прогрессировать и дойду до лучшего состояния", – говорит Андрей. В будущем Андрей мечтает освоить новую профессию, а еще вернуться к любимому футболу – хотя бы на трибунах снова почувствовать игру.

"Я всегда хотел быть самостоятельным, независимым, а тут такая ситуация. Все равно я хочу найти какой-то выход", – признается мужчина.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.