'Я прошел плен физически, а семья – морально': защитник Мариуполя стал гостем подкаста от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова продолжает серию подкастов "Про Меня. О Тебе" с ведущим Максимом Сикорой, в котором простым языком рассказывают об ответственности, поиске смысла, семье и жизни людей в сложных условиях.

В новом выпуске гостем стал Дмитрий Морозов – защитник Мариуполя, боец Нацгвардии и отец двоих детей.

Война пришла в жизнь Дмитрия еще в 2014 году в Мариуполе. Тогда в результате обстрела его дома погибла соседка, сам он с семьей уцелел – успели уехать за считанные часы до удара по зданию. Дмитрий называет это чудом.

В 2022 году мужчина стал на защиту родного города. Во время вражеского авиаобстрела он получил тяжелые ранения, однако оставался на "Азовстали", откуда впоследствии вместе с собратьями вышел в плен. Дмитрий стал свидетелем теракта в Еленовке, пережил две операции, потерял 40 килограммов веса и получил инвалидность.

Тяжелые испытания выпали и на долю его родных. Больше месяца семья пряталась от обстрелов в подвалах Мариуполя, ища еду и воду. Жена Дмитрия потеряла родных во время блокады города.

"Они прошли плен вместе со мной. Только я прошел его физически, а семья – морально. В Мариуполе они полтора месяца прятались по подвалам. Это сказалось на здоровье, к сожалению, моего сына, на здоровье жены", – рассказывает Дмитрий.

Для него в плену самой тяжелой была неизвестность о судьбе родных. Лишь впоследствии он узнал, что жене удалось выехать из Мариуполя и даже вывезти из горящего города военные награды мужа через вражеские блокпосты.

"Она вывезла все мои документы, награды. Проехала 26 блокпостов. На одном из блокпостов она достала паспорт с печатью, что замужем, а у них была вся информация обо мне. Они спросили, где муж, она ответила, что не знает, потому что я ее якобы бросил, когда она была беременна. Я не знаю, как она до этого додумалась. Так же и сын сказал врагу, что папа плохой, папа нас бросил. И именно так им удалось проехать – враг им поверил", – рассказывает защитник.

Сейчас Дмитрий продолжает приходить в себя после плена. Большую поддержку ему оказало "Сердце Азовстали" – помогли с реабилитацией и вручили квартиру. Это стало для военного мощным стартом для нового этапа жизни. Сейчас защитник занимается адвокацией прав военнопленных.

"Моя адвокация заключается в том, чтобы донести другим странам и людям, что наши ребята до сих пор там, в плену, в жестких условиях, под пытками, без медицинских услуг. Они живут в вакууме: даже не живут, а существуют. Уже четвертый год они до сих пор там. Их надо менять, забирать".

Подкаст "Про Меня. О Тебе" – это новый аудиопроект Фонда Рината Ахметова. В каждом эпизоде приглашенные гости делятся собственным опытом того, как они переживают кризисные моменты, принимают сложные решения и находят ресурсы для себя и близких. Подкаст освещает множество важных тем: от усыновления и приемных семей до восстановления после травм и внутренней устойчивости. Это поддерживающий и вдохновляющий разговор.

