'Взаимопомощь в кризисных ситуациях': в Армия+ запустили новый курс для военных

В Украине в приложении Армия+ запустили новый учебный курс для военнослужащих под названием"Взаимопомощь в кризисных ситуациях". Программа должна помочь военным лучше понимать признаки кризисного состояния, поддерживать людей рядом и правильно действовать в сложных жизненных обстоятельствах.

О запуске курса сообщили в Министерстве обороны Украины. В ведомстве отметили, что уроки построены на практических примерах – от общения с собратьями до поддержки раненых военных или близких людей в кризисных ситуациях.

Курс состоит из пяти модулей. В них разбирают, как заметить тревожные сигналы, начать сложный разговор, поддержать человека без осуждения и понять, когда уже нужна помощь специалистов.

В Минобороны объяснили, что обучение должно не только дать теоретические знания, но и научить военных поддерживать себя во время помощи другим. "Курс поможет лучше понимать признаки кризисного состояния и правильно действовать в сложных жизненных ситуациях", – отметили в министерстве.

В программе отдельное внимание уделили живому общению и реакциям в стрессовых обстоятельствах. Авторы курса объясняют, как говорить прямо, но без давления или осуждения. Иногда именно такой разговор может стать первым шагом к помощи.

Также в модулях есть объяснения относительно факторов риска и тревожных сигналов, на которые стоит обращать внимание в поведении человека. Речь идет как об эмоциональном состоянии, так и об изменениях в общении или реакциях после пережитых событий.

Кто создал курс

Курс создали Департамент социального обеспечения Минобороны и управление психологического обеспечения Главного управления социального обеспечения. За основу взяли материалы тренинга специалистов Университетской клиники Акерсхус в Норвегии.

К работе также присоединился Центр психического здоровья НаУКМА. Партнером создания курса стала общественная организация "Магура".

