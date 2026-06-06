Вызывали восторг: какие вещи были в СССР на вес золота

В СССР настоящим символом достатка часто были не дорогие квартиры или автомобили, а импортные вещи, которые сегодня могут казаться обычными. Джинсы Levi's, кроссовки Adidas, французские духи, японские часы, магнитофоны Sony или видеомагнитофоны Panasonic вызывали огромный восторг, потому что достать их было чрезвычайно сложно.

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Известный лозунг "Советское – означает отличное" часто становился поводом для горьких шуток. Легкая промышленность не успевала за модой, качественных товаров повседневного потребления не хватало, а многие вещи приходилось буквально "доставать". OBOZ.UA рассказывает, какие вещи были в союзе на вес золота.

Как доставали дефицитные вещи

Желанный импорт часто появлялся "по блату" – через знакомых моряков, дипломатов, артистов или людей, которые имели доступ к зарубежным товарам. Часть вещей покупали у фарцовщиков, часто за огромные деньги и с риском серьезных проблем с законом.

Некоторые товары продавались в закрытых чековых магазинах "Березка", однако для обычного советского человека попасть туда было почти нереально. Именно поэтому вокруг дефицита формировалась целая культура ожидания, поиска, обмена и увлечения.

Джинсы

Одним из главных символов успеха для советской молодежи были американские джинсы. Особенно ценились Levi's, Montana и Wrangler. На черном рынке их стоимость могла достигать 200–250 рублей, что превышало среднюю месячную зарплату инженера. Владелец фирменного денима сразу выделялся из толпы.

Джинсы берегли, носили годами, ремонтировали и даже специально терли кирпичами, чтобы придать ткани "правильный" потертый оттенок...

Кроссовки Adidas

Не меньший восторг вызывали кроссовки Adidas. После Олимпиады 1980 года они стали одной из главных мечт советской молодежи.

Их носили не только в спортзал. В таких кроссовках ходили на свидания, в гости, на праздники и даже в театр. Обувь ремонтировали в мастерских до последнего и не выбрасывали годами, потому что заменить ее было почти невозможно.

Французские духи

Для женщин символом роскоши оставались французские духи. Особенно желанными были Chanel No. 5 и Climat. Такие ароматы воспринимались как признак утонченности, женственности и недосягаемого западного мира. Флакон духов мог годами стоять на туалетном столике и использоваться только в особых случаях.

Также высоко ценились изящные комбинации из ГДР. Они быстро исчезали с прилавков и считались очень желанной покупкой.

Японские часы из Японии

Мужчины часто демонстрировали статус с помощью японских часов Seiko или Orient. Они славились точностью, надежностью и современным дизайном.

Массивный металлический браслет на запястье сразу намекал, что владелец имеет деньги, связи или доступ к дефициту. В советском быту такая деталь могла сказать о человеке больше, чем дорогой костюм.

Японские магнитофоны

Для меломанов пределом мечтаний были японские двухкассетные магнитофоны Sharp или Sony. Они становились центром внимания во дворе, компании или студенческом общежитии.

Особенно ценилась возможность перезаписывать кассеты. Владелец такой техники быстро становился важным человеком среди знакомых, ведь именно через него можно было получить редкую музыку.

Видеомагнитофоны

Настоящим королем домашнего престижа был японский видеомагнитофон. Особенно ценили Panasonic и JVC.

Цена такого устройства у спекулянтов могла достигать фантастических трех–четырех тысяч рублей, то есть стоимости автомобиля. Владелец "видака" становился центром притяжения для всего района.

В квартирах устраивали домашние просмотры голливудских боевиков, фильмов с неофициальным переводом и лент, которые невозможно было увидеть в советском прокате.

Мебельная "стенка" и хрусталь

Интерьер зажиточной советской семьи часто украшала массивная мебельная "стенка" из Югославии или Румынии. Она занимала полкомнаты, но считалась признаком благосостояния.

В серванте за стеклом обычно стоял чехословацкий богемский хрусталь. Им почти не пользовались по назначению, зато он выполнял важную роль – демонстрировал достаток хозяев дома. Бокалы, вазы и салатницы могли годами пылиться, но оставались обязательной частью "красивой жизни".

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