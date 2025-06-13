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Высокобелковый блин из двух ингредиентов с вкусной начинкой: рецепт полезного блюда для завтрака и перекуса

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,4 т.
Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить на завтрак или перекуса максимально полезное и вкусное белковое блюдо, лучшей основой будет творог, яйца, зелень, овощи. Из этих продуктов можно приготовить салаты, а также рулеты и блины.

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Полезный перекуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блина из зернистолого сыра, яиц и с вкусной начинкой.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Зернистый сыр – 150 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Зеленая травяная соль – по вкусу
  • Масло ГХИ
  • Начинка – любая, может быть крем-сыр, авокадо, томат, зелень, бекон

Способ приготовления:

1. Смешиваем зернистый сыр с яйцом и доводим до вкуса зеленой солью. Выкладываем массу в форму, смазанную маслом ГХИ, и равномерно распределяем. Запекаем до золотистой корочки (примерно 15-20 мин при 180°C).

Основа для блюда

2. Даем немного остыть и формируем лепешку с любимой начинкой: крем-сыр + томаты + авокадо + зелень + бекон.

Готовая закуска

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