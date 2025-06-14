Высокобелковая полезная пицца по рецепту Елены Мандзюк: готовится блюдо элементарно
Если вы хотите приготовить вкусную, но при этом легкую и сытную пиццы, идеальной основой для нее будет тесто из зернистого сыра и овсяной муки. А для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.
Блогер поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, высокобелковой пиццы из зернистого сыра и овсяной муки.
Ингредиенты:
- 250 г зернистого сыра
- 2 яйца
- 100 г твердого сыра
- 100 г черри
- 50 г песто
- 60 г овсяной муки (можете выбирать на свой вкус)
- базилик
- специи
Способ приготовления:
1. Смешайте сыр, яйца, муку, специи, хорошо перемешайте.
2. Выложите тесто на противень с пергаментом, хорошо разровняйте и выпекайте при 180°С 20-25 минут.
3. После достаньте пиццу и сверху смажьте основу песто, сверху – твердый сыр, помидоры черри и базилик.
4. Отправьте пиццу еще на 10 минут в духовку. В конце полейте оливковым маслом для вкуса!
Подавайте горячей!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: