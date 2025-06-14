Высокобелковая полезная пицца по рецепту Елены Мандзюк: готовится блюдо элементарно

Если вы хотите приготовить вкусную, но при этом легкую и сытную пиццы, идеальной основой для нее будет тесто из зернистого сыра и овсяной муки. А для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.

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Блогер поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, высокобелковой пиццы из зернистого сыра и овсяной муки.

Ингредиенты:

250 г зернистого сыра

2 яйца

100 г твердого сыра

100 г черри

50 г песто

60 г овсяной муки (можете выбирать на свой вкус)

базилик

специи

Способ приготовления:

1. Смешайте сыр, яйца, муку, специи, хорошо перемешайте.

2. Выложите тесто на противень с пергаментом, хорошо разровняйте и выпекайте при 180°С 20-25 минут.

3. После достаньте пиццу и сверху смажьте основу песто, сверху – твердый сыр, помидоры черри и базилик.

4. Отправьте пиццу еще на 10 минут в духовку. В конце полейте оливковым маслом для вкуса!

Подавайте горячей!

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