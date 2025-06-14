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Высокобелковая полезная пицца по рецепту Елены Мандзюк: готовится блюдо элементарно

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
1,0 т.
Рецепт пиццы

Если вы хотите приготовить вкусную, но при этом легкую и сытную пиццы, идеальной основой для нее будет тесто из зернистого сыра и овсяной муки. А для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.

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Что приготовить из зернистого сыра

Блогер поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, высокобелковой пиццы из зернистого сыра и овсяной муки.

Рецепт пиццы

Ингредиенты:

  • 250 г зернистого сыра
  • 2 яйца
  • 100 г твердого сыра
  • 100 г черри
  • 50 г песто
  • 60 г овсяной муки (можете выбирать на свой вкус)
  • базилик
  • специи

Способ приготовления:

1. Смешайте сыр, яйца, муку, специи, хорошо перемешайте.

Сыр и яйца для теста

2. Выложите тесто на противень с пергаментом, хорошо разровняйте и выпекайте при 180°С 20-25 минут.

Приготовление пиццы

3. После достаньте пиццу и сверху смажьте основу песто, сверху – твердый сыр, помидоры черри и базилик.

Начинка для блюда

4. Отправьте пиццу еще на 10 минут в духовку. В конце полейте оливковым маслом для вкуса!

Сколько готовить пиццу

Подавайте горячей!

Готовая пицца

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