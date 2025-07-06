Выдающийся украинский филантроп и меценат Петр Яцык: человек, который хотел, чтобы все украинцы были богатыми

Петра Яцыка можно назвать одним из главных меценатов нашей страны, с его именем за границей долго ассоциировали Украину. В списке образовательных проектов, в которых он принимал финансовое участие, Украинский научный институт Гарвардского университета, Канадский институт украинских исследований, Энциклопедия украиноведения, Международный конкурс знатоков украинского языка и многие другие.

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По словам историка Ярослава Грицака, каждая вторая-третья книга по истории Украины, изданная в мире, частично или полностью была профинансирована Петром Яцыком: он считал, что это даст возможность молодым украинцам интегрироваться в мировую науку и культуру. Те, кто знал Яцыка, шутили, что он "любил Украину до глубины собственного кармана", а он всего лишь хотел, чтобы все украинцы были богатыми.

Старший сын, помощник машиниста, молочник

Петр Яцык родился 7 июля 1921 года в небогатой крестьянской семье в поселке Верхнее Синевидное, которое в то время находилось на территории Польши, а сейчас – во Львовской области. Отец умер, когда мальчику было 14 лет, и он, как старший в семье, стал главной опорой для родных – прежде всего младших братьев и сестер. Полноценное образование он получить не смог – пришлось довольствоваться семилетней школой, после чего окончил железнодорожные курсы и начал работать помощником машиниста. Благодаря редкостному трудолюбию Петр очень быстро обратил на себя внимание непосредственного руководства, но карьеры на железной дороге не сделал – для этого необходимо было вступить в комсомол, от чего Петр, симпатизировавший УПА, отказался. С началом Второй мировой войны, окончив курсы молочников, Яцык работал инспектором молочного хозяйства на Тернопольщине в структуре, находившейся под управлением немецких властей.

Побег на Запад

В 1944 году, когда Яцыку исполнилось 23 года, он – понимая, что ему не простят работу "на немцев", да и советская идеология, которая постепенно утверждалась в Западной Украине, мягко говоря, противоречит его внутренним националистическим убеждениям, – оставил родные места, чтобы переехать в Европу. Его семья осталась в Украине, и к матери еще долгое время приходили представители "компетентных органов", требуя выдать местонахождение сына, – чекисты были уверены, что он скрывается на украинской территории вместе с повстанцами. О судьбе старшего сына женщина узнала только в 1953 году, когда – после смерти Сталина – Петр наконец-то смог написать родным, что он жив и здоров. Сначала Петр учился в только что открытом Украинском технико-хозяйственном институте в немецком Регенсбурге, куда смог поступить после "натуральных курсов", позволивших ему получить полноценное среднее образование, – в качестве специализации он выбрал экономику. Параллельно Петр начал изучать иностранные языки, выбрав немецкий, испанский и английский, на которых вскоре заговорил довольно хорошо. Знание английского языка понадобилось Петру уже во время перелета в Канаду – на борту самолета он убедил сопровождающего украинских эмигрантов не отсылать его в провинцию, а оставить в Монреале, где было гораздо больше возможностей не только найти работу, но и преуспеть.

Новая жизнь в Канаде

В тот момент, когда Петр оказался в пункте назначения, у него в кармане было всего семь долларов, два из которых он заплатил за такси, чтобы доехать до квартиры, которую снял для него знакомый. Как и многие эмигранты, Яцык начинал с самых низших ступеней социальной лестницы – мыл посуду в ресторане, работал на скотобойне и железной дороге. Вместе с двумя такими же, как он, переселенцами открыл книжный магазин "Арка", специализировавшийся на продаже литературы на украинском языке. Продавал мебель – ему принадлежал мебельный магазин в Торонто. И, наконец, открыл строительную фирму, которая вкладывала деньги в популярное в то время строительство домов под ключ, а со временем перешла к строительству промышленных зданий. Именно это занятие принесло Яцыку солидный капитал, который он со временем смог потратить на свои благотворительные проекты.

Главное – образование

Уже в то время Петр Яцык старался помогать тем, кто в этом нуждается, – прежде всего своим землякам, украинцам-эмигрантам. Он сожалел о том, что среди них очень мало успешных бизнесменов, а большинство приезжающих в Канаду из Украины остаются "малооплачиваемой рабочей силой". Критикуя выходцев из своей страны, он понимал, что работу с ними нужно начинать с образования, а лучший способ донести до человека необходимые знания – это книги. Так, с подачи и при непосредственном участии Яцыка появилась масса литературы на украинском языке – от украинского букваря Мари Дейко до монументального труда "Тысячелетие христианства в Украине" к 1000-летию крещения Руси, увидевшего свет в 1988 году и переведенного на английский и португальский языки. Также при его посредстве на английском языке была издана "История Украины-Руси" Михаила Грушевского.

"Крупнейший жертвователь"

Не менее важным направлением благотворительной деятельности Петра Яцыка были научные исследования, в которые он вкладывал солидные суммы, за что украинский эмигрантский журнал "Свобода" назвал его "крупнейшим жертвователем кафедры украиноведческих исследований при университете Торонто". В 1982 году он перевел этому учебному заведению 47 тысяч долларов, что позволило сотрудникам кафедры закупить микрофильмы всей западноукраинской прессы с 1848-го по 1913 год, хранившиеся в австрийской библиотеке в Вене. 55 тысяч долларов Яцык пожертвовал на издание англоязычного исторического Атласа Украины – весь первый тираж этого уникального издания был мгновенно раскуплен, поэтому в 1986 году пришлось допечатывать второй. Большие суммы Яцык перечислял Канадскому институту украинских студий университета Альберты – входящему в его состав Центру украинских исследований он в общей сложности пожертвовал миллион долларов – и Украинскому научному институту Гарвардского университета.

Работа Образовательного фонда

Большое внимание Яцык уделял и образованию украинской молодежи – как будущего нашей страны. При поддержке и содействии организованного им Образовательного фонда в Киевском университете проходили оплаченные им экзамены для украинских студентов, которые хотели продолжить учебу за рубежом. Также фонд основал украиноведческие студии при университете в Лондоне и издал справочник о западных вузах, который помог многим молодым украинцам определиться с учебным заведением, в котором они хотели – и могли – получить высшее образование.

"Спасти украинский язык должны сами украинцы"

Своеобразным итогом благотворительной деятельности Петра Яцыка стала основанная им в 1994 году Лига украинских меценатов, которая много сделала для развития украинской науки и образования. Большой популярностью пользовался Международный конкурс знатоков украинского языка, основанный Петром Яцыком и с 2000 года носивший его имя. Он проводился ежегодно 9 ноября – в День украинской письменности и языка, но в 2006 году, уже после смерти мецената, руководитель Образовательного фонда, его дочь Надежда Яцык, сняла с организации ответственность за его проведение. Свое решение она объяснила тем, что "украинская диаспора не может из-за границы спасти украинский язык – это должны сделать сами украинцы". Самого Яцыка не стало в 2001 году, он ушел из жизни в канадском Торонто в возрасте восьмидесяти лет. Он похоронен на кладбище Парк-Лон, находящемся в торонтском районе Этобико, где нашли последнее пристанище многие украинцы Канады.