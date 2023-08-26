Выдача гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова продолжается в Доброполье Донецкой области

Жители Доброполья продолжают получать продовольственную помощь от Фонда Рината Ахметова. Бригады мобильной выдачи Фонда привезли 4 тысяч продуктовых наборов для жителей города.

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Их получают в первую очередь наиболее незащищенные категории граждан: многодетные семьи, люди с инвалидностью, малоимущие граждане и т.д.

В каждом наборе продукты длительного хранения: сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия, печенье, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и подсолнечное масло.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 280 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".