Выбросьте эту вещь из кошелька: из-за нее у вас никогда нет денег
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Кошелек предназначен не только для хранения денег. Мы часто храним в нём также чеки, фотографии наших партнёров, старые визитные карточки, скретч-карты и рекламные листовки.
Некоторые люди считают это просто беспорядком, но согласно суевериям и принципам фэн-шуй, хаотичный кошелек может негативно повлиять на ваши финансы. Если вам кажется, что деньги ускользают из рук, обратите внимание на его содержимое, пишет OBOZ.UA.
Носить с собой фотографию бывшего партнера – ужасная идея, поскольку это затрудняет эмоциональное отстранение от прошлого. Мы всегда держим кошелек при себе и часто его открываем.
Каждый раз, когда вы смотрите на фотографию, вы можете вновь раскрыть старые раны и вспомнить тоску, разочарование или неприятные переживания.
Также лучше не хранить в кошельке фотографии умерших близких или людей, с которыми вы больше не поддерживаете связь, поскольку они могут ухудшить ваше настроение и вызвать грусть.
В вашем кошельке не должно быть места для старых чеков, поскольку суеверия гласят, что они привлекают дальнейшие расходы. Они служат доказательством потраченных денег, что в народной символике ассоциируется с потерей.
Накопление чеков может подталкивать к тратам, а не к сбережениям. Чем больше ненужных чеков, тем больше беспорядка и меньше места для счетов, что также считается дурным знаком.
Если вы не хотите навлечь на себя несчастье в виде внезапной поломки или других непредвиденных расходов, выбрасывайте их по мере поступления.
Некоторые люди хранят старые билеты на самолет или поезд в кошельках из сентиментальности. Однако, согласно суевериям, это может быть серьезной ошибкой. Астрологи и эксперты по энергетике считают, что эти предметы символизируют путешествие, которое уже закончилось.
Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право решать, верить в предсказания или нет.
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