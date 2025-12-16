Выборы в Раду: партии Залужного, Порошенко и Билецкого лидируют в опросах

Партии Валерия Залужного, Петра Порошенко и Андрея Билецкого являются лидерами среди украинцев на выборах в Верховную Раду в случае завершения войны.

Об этом пишет "Цензор.net" со ссылкой на данные опроса КМИС.

На вопрос, за какую политическую силу в случае завершения войны готовы голосовать украинцы, 19,9% граждан, которые определились, отдали бы голос за партию Валерия Залужного – бывшего главнокомандующего ВСУ, ныне посла Украины в Великобритании.

На втором месте – "Европейская солидарность" Петра Порошенко, которую готовы поддержать 16,2% граждан.

В тройке лидеров также политическая сила "Третья штурмовая бригада" бригадного генерала Андрея Билецкого, ныне командующего Третьим армейским корпусом. За его политическую силу отдать голоса готовы 11,9% респондентов.

По сравнению с опросом в сентябре, рейтинг Залужного снизился, Порошенко и Билецкого – показывает рост.

Блок действующего президента Владимира Зеленского готовы поддержать 11,3%. Поддержка этой политической силы в течение года снизилась, в рейтинге КМИС она на четвертой строчке. На пятом месте партия главы ГУР Кирилла Буданова, которую поддерживают 10,4%.

Опрос проводился 26 ноября – 10 декабря.