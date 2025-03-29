'Выбираем быть украинцами': в Украине стартовала кампания в поддержку Стратегии демографического развития

В Украине стартует коммуникационная кампания "Выбираем быть украинцами", которая призывает выбирать быть украинцем через сознательные поступки: заботиться о семье, поддерживать сообщество, сохранять культуру, заботиться о своем здоровье. Сегодня, когда страна сталкивается с серьезными демографическими вызовами, она как никогда нуждается в единстве и совместных усилиях каждого гражданина.

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Эта инициатива является частью Стратегии демографического развития до 2040 года, разработанной Минсоцполитики и одобренной Правительством в 2024 году. Информационная кампания, инициированная Министерством социальной политики при поддержке UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения и Правительства Великобритании, направлена на повышение осведомленности и стимулирование конкретных действий, которые помогут преодолеть демографические вызовы и укрепить общественную сплоченность. Это не просто информационная инициатива, а призыв к реальным изменениям, которые формируют устойчивое и перспективное будущее страны, основанное на сознательном выборе.

"Можно родиться украинцем и иметь отметку в паспорте. Но только сейчас, во время войны, мы впервые делаем этот сознательный выбор — быть украинцами. И этот выбор имеет значение. Каждый, кто сегодня работает, создает, поддерживает семью и помогает другим, вносит свой вклад в укрепление государства. Мы благодарны каждому, кто сознательно выбирает оставаться украинцем в самый сложный период современной истории, и именно эти люди творят будущее нации", — подчеркнула Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Заботиться о семье, поддерживать сообщество, помогать нуждающимся — выбор. Говорить по-украински, беречь культуру и передавать ее следующим поколениям — выбор. Вкладывать усилия в свое здоровье и благополучие, чтобы иметь силы развивать страну — выбор. Содействовать созданию безбарьерного общества, поддерживать отцовство и материнство, заботиться о долголетии — выбор. Именно такие решения формируют нашу идентичность и будущее Украины.

Украина сталкивается с серьезными демографическими вызовами: низкая рождаемость, масштабная миграция, старение населения и сокращение трудоспособной части общества. Первый этап кампании – видеоманифест, который через реальные человеческие истории акцентирует внимание на необходимости перемен и раскрывает ключевые направления Стратегии:

Равные возможности для всех. Общество будущего – это поддержка, инклюзивность и принятие многообразия.

Общество будущего – это поддержка, инклюзивность и принятие многообразия. Поддержка рождаемости и семей. Доступ к качественной медицине и социальным услугам, создание условий для комфортного родительства.

Доступ к качественной медицине и социальным услугам, создание условий для комфортного родительства. Активное долголетие. Профилактика здоровья, экономика ухода, возрастное разнообразие в бизнесе и новые возможности самореализации.

Вместе с этим Министерство социальной политики вместе с другими ответственными органами власти, общественной средой, экспертами уже работает и внедряет инициативы, которые помогают строить сильное и сплоченное общество: это поддержка семей с детьми, развитие программ переквалификации для людей 45+, работа над созданием системы ухода, которая отвечает современным вызовам, расширение доступа к услугам по улучшению репродуктивного здоровья.

Наша история – это выбор каждого из нас. Видеоманифест можно просмотреть по ссылке.