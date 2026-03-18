'Вы возвращаете жизнь': 'Труха Украина' купила квартиру для семьи переселенцев из Лисичанска

Медиагруппа "Труха Украина" и ее основатель и владелец Максим Лавриненко за свой счет от прибыли купили квартиру и передали ключи семье переселенцев из Лисичанска Луганской области в рамках проекта "Труха дарит жилье".

Жилье получили Ольга и Евгений с двумя детьми. Ольга имеет инвалидность второй группы: сахарный диабет с множественными осложнениями требует постоянного лечения. Евгений – ветеран, участник боевых действий, имел контузию, дважды переселенец. Квартира семьи в Лисичанске разрушена, город находится в оккупации. До недавнего времени четыре человека жили в комнате 12 квадратных метров в бывшем монастыре на Львовщине.

"Вы просто возвращаете людям жизнь. У нас двое детей, а если им негде жить, то жизнь и для нас закончена. Теперь мы знаем, что у наших детей есть дом", – эмоционально призналась Ольга после подписания документов.

Максим Лавриненко поблагодарил семью за доверие и отметил, что осуществление этой мечты стало возможным благодаря работе всей команды "Труха Украина".

О проекте "Труха дарит жилье".

Инициатива действует уже третий год. За это время жилье от "Труха Украина" получили харьковские семьи с детьми, чьи дома разрушены во время обстрелов, большая семья переселенцев из Харьковщины, которая пережила оккупацию и поселилась на западе страны, а также пенсионерка с инвалидностью из Бахмутского района Донецкой области, которая одна воспитывает внука-сироту в Киеве.

Заявки принимаются через онлайн-форму.

Команда внимательно и конфиденциально обрабатывает все анкеты, и прежде всего стремится помочь людям в сложных обстоятельствах: это многодетные, одинокие родители, семьи с людьми с инвалидностью, семьи погибших или пропавших без вести защитников.

Справка:

"Труха Украина" – самый популярный украинский Telegram-канал и одноименная медиагруппа, основателем и владельцем которой является Максим Лавриненко. Общая аудитория группы каналов превышает 8,7 миллиона пользователей.

Покупка жилья для пострадавших от войны – часть постоянной волонтерской деятельности медиагруппы. Благотворительный фонд "Труха Украина" системно поддерживает более 30 воинских частей.

