Вы точно неправильно нарезаете лук: один простой трюк спасет от слез

Всем известно, как трудно резать лук, особенно когда приходится останавливаться на полпути, потому что глаза не могут перестать слезиться.

Видео дня

Однако, шеф-повар, известная в TikTok как Red Stick Spice Co. поделилась своим любимым методом нарезания лука, заявив, что он не только экономит время на кухне, но и избавляет от слез. По ее словам, большинство людей, на самом деле, неправильно режут этот овощ, поэтому у них возникает так много проблем.

"Нарезание лука кубиками – это фундаментальный навык, которым должен овладеть каждый домашний повар, и изучение правильной техники может значительно улучшить ваш кулинарный опыт", – сказала она.

Как это работает

Начните с того, что срежьте верхушку лука, оставив корневую часть целой. Это поможет удержать головку вместе во время нарезания.

Осторожно снимите внешнюю кожуру, стараясь не удалить слишком много самого лука. Чистый лук необходим для получения красивых, равномерных кусочков.

Положите лук плоской стороной вниз на разделочную доску. Сделайте горизонтальные надрезы от верхушки лука до корня, но убедитесь, что не прорезаете корень до конца.

Далее сделайте вертикальные надрезы вдоль лука, снова останавливаясь непосредственно перед корнем. Расстояние между этими надрезами будет определять размер ваших нарезанных кусочков.

Наконец, переверните лук и нарежьте его поперек предыдущих разрезов. Во время нарезки вы увидите, как идеально нарезанные кусочки лука отпадают, что позволит вам достичь желаемой текстуры для вашего блюда.

Она говорит, что этот метод помогает нарезать лук кубиками, не создавая лишних хлопот и минимизируя разрывы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, когда надо сеять лук.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.