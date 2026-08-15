Вы точно неправильно наносите солнцезащитный крем: в чем проблема

Ежедневное использование солнцезащитного крема не всегда гарантирует надлежащую защиту кожи. Даже одна мелочь может значительно снизить его эффективность по сравнению с ожидаемым.

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Поэтому стоит избегать распространенных ошибок, чтобы обеспечить SPF-защиту вашей кожи. Узнайте, как правильно его наносить, предлагает OBOZ.UA.

SPF – это один из тех компонентов ухода за кожей, который действительно важен, если мы хотим иметь красивую кожу. Солнце может быть приятным, но его излучение влияет на цвет лица. Со временем оно может способствовать обесцвечиванию, неравномерному тону кожи, потере упругости и появлению видимых признаков старения.

Однако нам нужно знать, как правильно наносить крем с SPF, чтобы он был действительно эффективным. Прежде всего, многие люди ошибаются, используя слишком мало средства. Они считают, что на лицо и шею следует наносить тонкий слой крема.

На теле общее правило заключается в том, чтобы использовать примерно 1 чайную ложку средства на каждую часть тела. Это означает, что большинство из нас не использует достаточно солнцезащитного крема.

Также помните, что нужно наносить SPF примерно за 15 минут до выхода из дома и повторно наносить его каждые 2–3 часа, а еще чаще, если вы плаваете, вытираете кожу или потеете.

Если вы не хотите испортить макияж, можете использовать специальный спрей с SPF.

Также стоит обратить внимание на участки, о которых легко забыть, такие как уши, шея, декольте и руки. Пренебрежение этими зонами также подвергает их воздействию ультрафиолетового излучения. Регулярность здесь имеет решающее значение, поскольку даже самый лучший солнцезащитный крем не обеспечит надлежащей защиты, если его наносить небрежно или лишь изредка.

OBOZ.UA предлагает узнать, как правильно наносить тональный крем на лицо.

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