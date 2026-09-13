"Вы не знаете, что находится во флаконе": что не так с препаратом Biopatid, который в соцсетях с восторгом рекламировали украинским женщинам

После разоблачения подпольного производства Biopatid в социальных сетях начали появляться истории людей, которым ранее предлагали этот препарат как якобы легальное средство для похудения. Врачи и пользователи публично призывают проверять происхождение таких препаратов, подчеркивая, что, судя по внешне привлекательной упаковке, пациент не может знать, что именно содержится во флаконе.

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О раскрытии масштабной схемы производства и сбыта фальсифицированного Biopatid сообщила Служба безопасности Украины. Правоохранители провели более 250 обысков и сообщили о подозрении 27 участникам дела.

После обнародования информации о расследовании пользователи соцсетей начали делиться собственным опытом покупки и предложений Biopatid.

В частности, пользовательница Threads рассказала, что ещё в августе прошлого года врач убеждала её в якобы официальной сертификации Biopatid в Украине. Препарат ей предлагали как средство для лечения ожирения, однако подтверждений его легального статуса она не нашла и поэтому отказалась.

В публикации она также показала переписку с врачом, которая уверяла, что Biopatid якобы проходит как косметологическое средство и имеет соответствующий сертификат.

"Я не нашла подтверждения и отказалась", – так фактически описывает ситуацию автор поста, после чего связывает эту историю с нынешним разоблачением подпольного производства препарата.

Еще более категорично высказалась врач. Она заявила, что Biopatid является нелегальным и незарегистрированным препаратом, а его официальный импорт в Украину якобы не осуществляется.

"BIOPATID — это нелегальный, незарегистрированный и запрещенный к обращению в Украине препарат", — заявила автор поста.

Она также подчеркнула, что косметологи и другие специалисты не должны назначать или вводить это средство пациентам. Врач призвала максимально распространять информацию о сложившейся ситуации, поскольку последствия использования неизвестных препаратов могут быть серьезными.

В комментариях под публикациями другие пользователи и медики также обсуждают распространение Biopatid через соцсети. В частности, они утверждают, что препарат предлагали через косметологов, врачей и блогеров, а в отдельных случаях его могли продавать уже набранным в шприцы с указанной дозировкой.

Некоторые комментаторы также обратили внимание на аккаунты, где продавцы позиционируют себя как медицинских специалистов и упоминают о якобы "лицензии Минздрава".

Масштабная схема работала не только через социальные сети. Правоохранители установили, что активный фармацевтический ингредиент — тирзепатид — завозили в Украину из Китая.

Чтобы скрыть истинное назначение товара и пройти таможенный контроль, его оформляли как пищевую добавку. В дальнейшем сырье использовали для изготовления препаратов в подпольной лаборатории в Киевской области.

Производство и хранение продукции осуществлялись в антисанитарных условиях. Готовый препарат "Biopatid" передавали для дальнейшей продажи в различные регионы Украины.

Правоохранители считают, что в состав организованной преступной группы входило более 70 человек. Для сбыта использовались онлайн-платформы, контакты с медицинскими центрами и косметологическими салонами, а также привлекались блогеры, актёры и другие публичные личности.

В ходе более 250 обысков в Киеве, Киевской области и ряде других регионов Украины правоохранители изъяли готовые фальсифицированные препараты, сырье, оборудование для производства, упаковочные материалы, документы и компьютерную технику.

Кроме того, следователи обнаружили наличные деньги в различных валютах на общую сумму почти 15 млн грн, а также дорогие автомобили и другое имущество.

27 участникам схемы уже предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины – за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств, совершенные организованной группой.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киевской области Служба безопасности Украины и прокуратура раскрыли подпольное производство фальсифицированных препаратов для похудения и контроля уровня сахара, которые сбывали по всей Украине. В рамках расследования правоохранители провели более 250 обысков и задержали 27 человек, а экспертиза подтвердила, что препарат является поддельным.

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