'Вы на приколе?' Сумской ТЦК разместил странный пост, как Minecraft 'готовит' к службе в ВСУ, и возмутил украинцев

В Сумском областном ТЦК решили обратиться к молодежи креативно - с отсылкой к игре Minecraft. В посте службу в ВСУ сравнили с выживанием в пиксельном мире: мол, и там, и там нужны команда, стратегия, выносливость и умение строить укрытия.

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Однако украинцев такой креатив возмутил. На фоне премьеры фильма о популярной игре ТЦК решил обратиться к молодой аудитории на их языке.

В посте отмечалось, что как в Minecraft ты начинаешь с ничего и постепенно создаешь команду, базу и выживаешь - так же и в ВСУ: есть базовая подготовка, собратья, построение подразделения и настоящее "выживание".

"В Minecraft ты строил базу. Здесь - защищаешь свою страну. В игре ты создавал команду, потому что в одиночку - не пройти. В реальной жизни - служишь в подразделении, где каждый - как щит для других. В игре ты учился тактичности, выносливости, логике. Здесь - то же самое, но с настоящей ответственностью. Minecraft имел "creative mode". Но жизнь сейчас - только survival. Проект "Контракт 18-24" - твой реальный режим выживания, развития и влияния", - отметили в ТЦК.

Заканчивается пост лозунгом: "Играть в Minecraft - это круто. Быть в пиксельном мире ВСУ - это по-взрослому круто".

Сообщение вызвало волну возмущения за попытку "осовременить" военную службу через игру. Многие пользователи считают, что такая коммуникация преуменьшает серьезность и риски, с которыми реально сталкиваются военные.

Некоторые пользователи с иронией отметили: "Еще бы Doom вспомнили или Counter Strike". А некоторые отметили, что "бумеры снова навалили кринжа".

Напомним, в Одесской области 50-летняя женщина позвонила в полицию и сказала, что заминирован территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Таким образом она пыталась помешать мобилизации родственника.

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