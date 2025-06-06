Вы могли это не знать: раскрыта "тайная" функция подголовников в авто

Большинство водителей считают, что подголовники в авто предназначены исключительно для удобства и безопасности шеи. Но недавно стало известно, что эти детали могут иметь еще одну неожиданную и чрезвычайно важную функцию.

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Как пишет Mirror, автомобильные эксперты рассказали, что подголовники могут быть настоящим спасением в критических ситуациях. Их можно использовать для того, чтобы выбить окно и выбраться из авто, если двери заблокированы после аварии или иного инцидента.

Съемные подголовники имеют металлические стержни, которые можно вставить в щель между окном и дверью. Если сильно нажать, стекло разобьется, предоставляя шанс на быструю эвакуацию из автомобиля.

В компании Swansway Motor Group подчеркнули, хоть подголовники и не были разработаны для таких целей, их конструкция позволяет использование в качестве спасательного инструмента. Представитель компании отметил, что важно знать об этой возможности всем водителям и пассажирам.

"Хотя может показаться странным, что подголовник можно полностью снять с сиденья, важно, чтобы водители и их пассажиры знали о его потенциально спасительном использовании", – говорится в сообщении компании.

Чтобы снять подголовник, обычно достаточно нажать кнопку внизу и вытащить его из сиденья. Но прежде чем действовать, специалисты советуют оценить обстановку, чтобы не подвергать себя опасности из-за осколков стекла.

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