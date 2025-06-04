Топ-5 цветов для кроссовера, которые помогут сэкономить деньги. Фото

При продаже своей машины в будущем можно как потерять деньги, так и сэкономить. Очевидно, что вернуть 100% первоначальной стоимости в случае среднестатистического кроссовера не удастся. Но специалисты назвали 5 топовых цветов, которые позволят потерять как можно меньше.

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На стоимость машины на вторичном рынке влияют не только техническое состояние и популярность модели. Эксперты iSeeCars определили лучшие варианты с точки зрения цветов кузова – за такие б/у кроссоверы платят больше.

Цвет машины очень важен, если вы планируете выгодно продать свой автомобиль. Исследование основано на потере стоимости спустя 3 года для машин разных цветов.

Какие цвета самые выгодные при перепродаже кроссовера:

Оранжевый (27,1%); Зеленый (28,8%); Желтый (30,2%); Бежевый (30,7%); Красный (31,4%).

В скобках указ процент, который машина теряет от первоначальной цены. В целом в списке лидеров оказались цвета с наименьшей потерей стоимости кроссоверов спустя 3 года.

Отмечается, что кроссоверы ярких оранжевых, зеленых и желтых цветов слабо распространены на рынке автомобилей с пробегом. В то же время спрос на такие машины превышает предложение – из-за этого их стоимость в процентном отношении снижается медленнее.

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