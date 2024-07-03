'Вступати' или 'поступати': чем отличаются украинские слова и когда использовать

В самом разгаре кампания по набору новых студентов в высшие учебные заведения. Но как вы скажете на украинском языке об абитуриенте, который подает документы в избранный институт, проходит собеседования, сдает экзамены и т.д. – он "вступає" или "поступає"?

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Путаница с этими словами возникла из-за длительного влияния русского языка, где процесс зачисления в вуз называют "поступление". Разобраться с нюансами употребления слов помогает Telegram-канал "Correctarium - Украинский язык".

Итак, в приведенном контексте нормативным будет только слово "вступати". Этот глагол, в частности, описывает процесс присоединения к чему-то, начало какого-то процесса: "вступати до університету", "вступати на бакалаврат".

На основе этого выстраивается и целая словообразовательная парадигма. На процесс присоединения к числу студентов учебного заведения на украинском языке мы говорим "вступ" (умови вступу, заява про вступ); человека, который пытается стать студентом, абитуриента зовем также "вступником" (електронний кабінет вступника, пільгові категорії вступників), а прилагательным, описывающим все соответствующие процессы, будет "вступний" (вступна кампанія, вступні іспити).

Все варианты, основанные на слове "поступать", языковеды чаще относят к русизмам и не рекомендуют использовать в контексте кампании по набору новых студентов. Здесь следует также запомнить, что в украинском языке слово "поступ" имеет значение "походка" или "прогресс": легкий поступ, впевнений поступ.

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