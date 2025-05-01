Встал на защиту Родины с первых дней войны: во время выполнения боевой задачи погиб Евгений Садовский из Конотопа.

Страна-террорист продолжает убивать украинских Героев на кровавой войне. На этот раз печальная весть пришла на Сумщину. Во время выполнения боевой задачи погиб Евгений Садовский из Конотопа.

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Об этом сообщил бывший украинский политик, а на данный момент военный Олег Ляшко. Он также рассказал, что погибший ранее являлся председателем Конотопской районной организации Радикальной партии. Но встал на защиту Родины с первых дней войны.

Отмечается, что военный героически погиб 12 апреля 2025 во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Филиал Днепропетровской области, вследствие ранений, несовместимых с жизнью.

"Старший лейтенант юстиции, помощник командира воинской части А7319 153-го отдельного батальона в составе 117-й отдельной бригады ТрО Регионального управления Сил ТрО "Север" ВСУ Евгений Анатольевич Садовский погиб. Мои искренние соболезнования родным и близким..." резюмировал печальное известие Олег Ляшко.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб военный из Киевской области Виталий Коток. Свое последнее сражение уроженец Белой Церкви принял на Запорожье еще в январе этого года.

Также сообщалось, что в боях Донецкой области погиб тернопольский полицейский Василий Панькив. Он пошел на войну добровольцем и улегся в бою с врагом в возрасте 28 лет.

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