Вспоминаем незлым ХОРОШИМ СЛОВОМ автора ДУХОВНОГО ГИМНА - "МОЛИТВЫ за УКРАИНУ".

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Сегодня день рождения известного украинского писателя, педагога, переводчика, издателя и общественного деятеля Александра Яковлевича КОНИСКОГО (2(18) августа 1836 – 28 ноября (12 декабря 1900).

Учитывая этот день, хочу напомнить всем об истории создания нашего величественного духовного гимна – "МОЛИТВЫ за УКРАИНУ".

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Все розпочалося із поїздки відомого українського письменника і громадського діяча Олександра Кониського до Львова в 1884 році. Знаного дослідника творчості Тараса Шевченка, який працював над ґрунтовною біографією Великого українця у двох томах - "Тарас Шевченко-Грушівський: хроніка його життя" залучили до спільного проекту члени Комітету для підготовки та видання збірника пісень та хорових творів під назвою "Кобзар" Львівської духовної семінарії.

Олександр Кониський відгукнувся на цю пропозицію і відповів так:

"Я написав "Молитву українських дітей", а Лисенко завів її в ноти і прибрав дуже хорошу музику, котра тут усім дуже сподобалася. На лихо, у нас не можна її надрукувати (відповідно до приписів Емського указу 1876 року на території Російської імперії було заборонено публікацію книжок українською мовою), а на нашу думку, варто було б той гімн розповсюдить в селах і школах Галичини".

Тож текст з нотами Кониський надсилає Володимиру Шухевичу. Після дискусії щодо можливого редагування та відмови від призначення твору виключно для дітей, на початку червня 1885 року "Молитва за Україну" була надрукована у Львові, а вже у серпні цього року вперше виконана у Тернополі на літературно-музичному вечорі. Про цю подію залишив свій відгук Іван Франко:

"…Гімн той перший раз був виспіваний у Тернополі на вечерку під час мандрівки академічної молодіжі і визнав загальне одушевлення, …надіятись треба, щоб той гімн…широко і швидко розійдуться по нашім краю, а особливо найдуть доступ до наших читалень та хорів…і причиняться знаменито до будження руського духа та гарячої любові до тої Руси-України - цілої, великої і нероздільної помили всяких кордонів".

Цікаво також, що "Молитву за Україну" виконував місцевий жіночий ансамбль в якому співала тоді ще юна Соломія Крушельницька та її сестри.

Як бачимо, "Молитва за Україну" авторства Олександра Кониського із Чернігівщини та Миколи Лисенка із Полтавщини була написана і покладена на музику в Києві, надрукована у Львові, виконана в Тернополі.

Таким чином вона стала своєрідним духовним гімном для всієї соборної України.

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