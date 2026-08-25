ВСП разработала и отработала в боевых условиях механизм сбора доказательств военных преступлений с поля боя. Фото

Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины (ВСП) разработала механизм фиксации военных преступлений на поле боя, хранения соответствующей информации и ее передачи правоохранительным органам. Этим занималось Управление по документированию нарушений норм права вооруженных конфликтов, совершенных в условиях боевых действий.

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Работа этого механизма основана, в частности, на положениях международного гуманитарного права и международных договоров Украины. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ВСП ВС Украины, отметив, что сохранение доказательств военных преступлений с поля боя – это задача стратегического уровня.

Механизм отработали в боевых условиях

Группа Управления под руководством заместителя начальника ВСП Гюндуза Мамедова проверила, как этот механизм работает непосредственно в боевых условиях. Оценивали его внедрение в воинских подразделениях, доступность в районах боевых действий, понятность алгоритма для военнослужащих и трудности, возникающие при его применении.

За три месяца работы механизма было зафиксировано 7 646 вероятных нарушений норм вооруженных конфликтов. Среди них – не менее 1 640 нападений на гражданские объекты, 598 случаев убийств гражданских лиц и нападений на гражданское население, 34 случая внесудебных казней сдавшихся комбатантов, 26 случаев применения запрещенных средств и методов ведения войны.

Также зафиксированы случаи пыток или бесчеловечного обращения с гражданскими лицами и военнопленными, уничтожение и присвоение имущества, не обусловленное военной необходимостью, использование гражданских лиц в качестве "живых щитов" и другие вероятные нарушения.

"Проверка механизма в реальных боевых условиях позволила определить, что требует совершенствования. Следующая задача – отказаться от процедур и документов, которые не работают на практике, устранить лишние бюрократические элементы и максимально упростить алгоритм действий", – говорится в сообщении.

В чем уникальность механизма

Он позволяет получать и сохранять информацию непосредственно с линии соприкосновения, куда следователи и прокуроры не имеют доступа. Речь идет, в частности, о цифровых следах современной войны: фото и видео, данные с БпЛА, спутников, других технических средств и электронных систем, разведывательную и другую цифровую информацию.

Часть этих данных может быть утрачена, удалена или перезаписана, поэтому важно своевременно их зафиксировать, сохранить и передать правоохранительным органам (соблюдая Chain of custody – цепочку хранения доказательств).

При этом военнослужащим на местах разъяснили, что они ни в коем случае не должны заменять следователей, специально искать доказательства или отвлекаться от выполнения боевых задач ради их сбора. Однако если во время выполнения своих непосредственных задач военнослужащий получает или видит информацию, которая потенциально может иметь доказательственное значение, он должен понимать, что с ней делать.

"Отдельный вопрос – мотивация подразделений. Одним из возможных инструментов может стать включение документирования в систему "єБалов". Сейчас это предложение прорабатывается.

Механизм должен быть таким, чтобы военнослужащий в боевых условиях четко понимал: что зафиксировать, как сохранить информацию и кому ее передать. От этого зависит, сможет ли первичная информация в дальнейшем стать доказательством в уголовном производстве и помочь установить лиц, ответственных за международные преступления", – отметили в ВСП.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине суд вынес приговор еще одному российскому военнослужащему, причастному к совершению военных преступлений. Злоумышленник жестоко обращался с мирными жителями во время временной оккупации Бучи в Киевской области.

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