Со следующей недели, 21 сентября, в Украину придет похолодание. Температура воздуха существенно снизится и в течение дня составит +10...+17 градусов, также станет больше дождей.

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Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко. А пока в Украине продолжается бабье лето, и 16 сентября ожидается сухая теплая погода.

Погода в Украине

Синоптик отметила, что со следующей недели, с 21 сентября, в Украине ожидается прохладная погода, а температура опустится до +10...+17 градусов.

"С ближайшего понедельника, с 21 сентября, в Украине начнётся похолодание. Температура воздуха существенно снизится и в течение дня будет составлять +10...+17°", – отметила Диденко.

Кроме того, по словам Натальи Диденко, на следующей неделе ожидается больше дождей.

"Через территорию Украины будут проходить атмосферные фронты, которые принесут умеренные и сильные осадки. Этот прогноз ещё потребует уточнения", – говорится в материале.

Погода в Украине 16 сентября

В среду, 16 сентября, в Украине прогнозируется теплая и солнечная погода.

"Завтра ожидается комфортная синоптическая обстановка, будет много солнца и тепла", – говорится в сообщении Диденко.

Теплее всего будет в западных регионах Украины. Так, температура воздуха там поднимется до +22...+26 градусов. В большинстве областей в течение дня ожидается +20...+23 градуса. Прохладнее всего будет в восточной части Украины: +17...+20 градусов.

Погода в Киеве 16 сентября

В Киеве в среду, 16 сентября, ожидается теплая солнечная погода, дождей не предвидится. Температура воздуха в течение дня достигнет +23 градусов тепла. Синоптик напомнила, что на этой неделе в Украине продолжается бабье лето, после которого наступит похолодание.

"Практически всю эту неделю мы будем наслаждаться классическим бабьим летом, а с понедельника, еще раз напоминаю, с 21 сентября, в Украине – резкая смена погоды, придут дожди и похолодание", – отметила синоптик.

Однако, по ее словам, это похолодание не окончательное, и еще обязательно будут теплые дни.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в начале сентября в Украине ожидалось продолжение метеорологического лета, а температура воздуха должна была быть выше климатической нормы на несколько градусов. В то же время синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что после теплой погоды страну ждут изменения температурного режима и кратковременные дожди.

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