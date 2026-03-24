'Всегда приходил на помощь': в Чернигове попрощались с артистом оркестра, который погиб на фронте. Фото и видео

В Чернигове провели в последний путь погибшего артиста-саксофониста черниговского Городского дворца культуры Дмитрия Гладиренко. Прощание состоялось в Екатерининском храме города.

Об этом рассказывает "Суспільне мовлення". Погиб Гладиренко 12 марта 2026 года во время выполнения боевого задания, у него остались жена и сын.

"Он передо мной, как этот ребенок, который ездил, который... Он успешный был музыкант. Ему жить, жить. Он не только на саксофоне играл 0 на кларнете. Еще делал инструменталки. Он по характеру очень мобильный, очень спокойный, настойчивый человек, который мог бы очень хорошо преподавать", – говорит преподаватель городского музыкального колледжа Михаил Гришак.

Товарищ Дмитрия со времен колледжа Роман Белик вспоминает, что Дмитрий был талантливым музыкантом и хорошим человеком.

"Играть любил, особенно джаз. После репетиций можно было общаться о жизни, посидеть на досуге, обо всем поговорить. Он всегда мечтал играть музыку, исполнять джаз на саксофоне, быть, скажем так, на топовом уровне, как он собственно и был" – говорит он.

Похоронили Дмитрия на кладбище "Яцево". В последний путь его провели исобратья из 44 отдельной механизированной бригады. Побратим Дмитрия Анатолий Гудко сказал, погибший был командиром роты.

"Хороший был друг, хороший был товарищ. Всегда приходил на помощь, выполнял свои обязанности. Мы встретились во время пребывания на Донбассе. Он был в составе управления роты, выполнял обязанности замполита. Когда приходилось выходить на задание, то выходил наравне со всеми ребятами. Заходил, находился, выходил и снова выходил", – рассказывает он.

Напомним, ранее о гибели Дмитрия сообщила в своих соцсетях его жена Оксана Гладиренко. Женщина призналась, что гибель мужа до сих пор кажется ей страшным сном, от которого хочется как можно скорее проснуться.

