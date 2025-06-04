Всегда показывал фото своих внуков: в Херсоне российский дрон влетел в машину скорой помощи и убил водителя

В Херсоне российский дрон ударил по машине скорой помощи во дворе городской больницы. В результате погиб 68-летний водитель Сергей Колесник. Двум медикам просто повезло, они еще не успели сесть в автомобиль. Они получили ранения, но выжили.

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Дрон "видел", что это машина медиков

2 июня в 17:00 российский FPV-дрон влетел во двор Херсонской городской больницы им. Евгения Карабелеша. Как рассказали в самом медицинском учреждении, те, кто управлял дроном, прекрасно видели медицинский автомобиль. Однако именно в него они направили свое оружие.

Внутри машины находился 68-летний водитель Сергей Колесник. От сильного взрыва мужчина погиб на месте. Двое женщин-медиков находились рядом, но, к счастью, еще не успели сесть в машину. Они получили ранения, но остались живы.

Любил семью и внуков

В больнице рассказывают, что Сергей Викторович проработал тут 16 лет.

"В его обязанности входило отвозить и привозить врачей, медсестер, пациентов. Даже если ночью нужно было срочно поехать на вызов, то он один из немногих, кто никогда не отказывал, не говорил, что уже ночь и не моя смена. Он просто вставал и шел работать", – рассказывает одна из сотрудниц.

Многие вспоминают, что Сергей Викторович был очень добрым, с хорошим чувством юмора. Он никуда не уезжал из родного Херсона даже во время оккупации. Каждый раз, когда отправлялся на задание, рассказывал о своей семье, показывал фото своих внуков. Он очень их любил.

Он был хорошим семьянином и очень любил готовить, мог подолгу рассказывать, как приготовить то или иное блюдо. Был хорошим отцом и дедушкой.

"За годы работы он проявил себя как ответственный, грамотный и высококвалифицированный специалист. Его отличали доброжелательность, уважение к коллегам, готовность помочь, искренность в общении. Его ценили и уважали все, кто имел честь работать с ним", – написано на страничке больницы в Facebook.

Второй случай обстрела больницы россиянами

Это не первый случай попадания вражеского снаряда по херсонской больнице. 1 августа 2023 года россияне обстреляли больницу, снаряд попал в хирургическое отделение и разрушил два этажа.

В результате погиб молодой 25-летний врач, у которого был первый рабочий день. Также тяжело была ранена медсестра, ее отправили на лечение в Киев.