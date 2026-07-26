Врут, как дышат: эти знаки зодиака самые ненадежные

Не все честно говорят о том, что думают. Хотя трудно точно определить, какие знаки зодиака лгут чаще всего, у астрологов нет никаких сомнений.

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Люди, рождённые в определённые месяцы, особенно склонны к лжи. Когда они придумывают историю, то делают это с такой грацией, что вы никогда бы не догадались, что это неправда, пишет OBOZ.UA.

Близнецы

Близнецы лгут так легко и убедительно, что начинают верить в собственные истории. Они могут менять свои версии событий, как перчатки, пересказывая их каждый раз с одинаковой убедительностью. Обычно у них нет злого умысла.

Этот знак зодиака – прирождённый рассказчик, который стремится поддерживать разговор, даже если это означает придумывать истории. У них уникальный талант к этому, поэтому им это обычно сходит с рук.

Скорпион

Скорпион – мастер психологических игр, способный играть в них незаметно. Ложь становится его защитным щитом, к которому он прибегает, когда не хочет раскрывать свои истинные намерения.

Он редко говорит что-то случайное. Он подбирает каждое слово, чтобы взять разговор под контроль и направить его в нужное ему русло. Из-за этого трудно сказать, где заканчивается правда и начинается его тщательно спланированная игра.

Рыбы

Рыбы любят приукрашивать факты, чтобы представить события в более выгодном свете. Они часто избегают правды, особенно когда она неудобна, болезненна или может спровоцировать конфликт.

Вместо того чтобы просто говорить прямо, они предпочитают создавать собственную версию событий, которая лучше соответствует их эмоциям и позволяет им произвести лучшее впечатление на окружающих. У них богатое воображение, и они с удовольствием им пользуются.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несёт ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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