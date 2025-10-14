Время сиять! Какой счастливый день на этой неделе у каждого знака зодиака

Вторая полная неделя октября – ваше время сиять! Она начнется с новыми надеждами на поиск любви, получение новой работы или просто на череду идеальных моментов, которых вы не ожидали – возможно, даже на выигрыш в лотерею.

По словам опытных астрологов, вот счастливые дни для каждого знака Зодиака на этой неделе, пишет OBOZ.UA.

Овен (с 21 марта по 19 апреля)

Самый счастливый день недели: 15 октября

Телец (20 апреля – 20 мая)

Самый счастливый день недели: 17 октября

Близнецы (с 21 мая по 20 июня)

Самый счастливый день недели: 16 октября

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Самый счастливый день недели: 14 октября

Лев (23 июля – 22 августа)

Самый счастливый день недели: 13 октября

Дева (23 августа – 22 сентября)

Самый счастливый день недели: 18 октября

Весы (с 23 сентября по 22 октября)

Самый счастливый день недели: 19 октября

Скорпион (с 23 октября по 21 ноября)

Самый счастливый день недели: 15 октября

Стрелец (с 22 ноября по 21 декабря)

Самый счастливый день недели: 16 октября

Козерог (с 22 декабря по 19 января)

Самый счастливый день недели: 19 октября

Водолей (с 20 января по 18 февраля)

Самый счастливый день недели: 19 октября

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Самый счастливый день недели: 16 октября.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

