Время сиять! Какой счастливый день на этой неделе у каждого знака зодиака
Вторая полная неделя октября – ваше время сиять! Она начнется с новыми надеждами на поиск любви, получение новой работы или просто на череду идеальных моментов, которых вы не ожидали – возможно, даже на выигрыш в лотерею.
По словам опытных астрологов, вот счастливые дни для каждого знака Зодиака на этой неделе, пишет OBOZ.UA.
Овен (с 21 марта по 19 апреля)
Самый счастливый день недели: 15 октября
Телец (20 апреля – 20 мая)
Самый счастливый день недели: 17 октября
Близнецы (с 21 мая по 20 июня)
Самый счастливый день недели: 16 октября
Рак (с 21 июня по 22 июля)
Самый счастливый день недели: 14 октября
Лев (23 июля – 22 августа)
Самый счастливый день недели: 13 октября
Дева (23 августа – 22 сентября)
Самый счастливый день недели: 18 октября
Весы (с 23 сентября по 22 октября)
Самый счастливый день недели: 19 октября
Скорпион (с 23 октября по 21 ноября)
Самый счастливый день недели: 15 октября
Стрелец (с 22 ноября по 21 декабря)
Самый счастливый день недели: 16 октября
Козерог (с 22 декабря по 19 января)
Самый счастливый день недели: 19 октября
Водолей (с 20 января по 18 февраля)
Самый счастливый день недели: 19 октября
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Самый счастливый день недели: 16 октября.
Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.
