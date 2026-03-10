Время прорыва в любви: эти знаки зодиака могут обручиться в 2026 году

Признание в любви – это момент, когда влюбленные начинают планировать свою свадьбу. В этом году у трех знаков зодиака есть большой шанс обручиться. Это будет год прорыва в их любовной жизни.

Большие изменения в любви ожидают Близнецов, Стрельца и Льва, пишет Ofeminin. Один знак зодиака может обручиться уже до лета, а два других – в конце года. Больше читайте в гороскопе.

Близнецы и Стрелец

Астрологи прогнозируют, что признание в любви ожидает Близнецов и Стрельца в конце 2026 года. Это будет особенно благоприятное время для этих знаков зодиака.

У Близнецов романтические отношения оживятся после лета. Их отношения станут более серьезными. Примерно 15 ноября Венера вернется в знак Весов, что будет способствовать совместным планам на следующий год. Поэтому конец года лучший для помолвки и планов на будущее.

Для Стрельца ноябрь тоже будет благоприятным в любви. Он может ожидать особый подарок на день рождения. Это может быть признание, помолвка или счастливое событие.

Львы

Львы, которые уже обручились или обручатся, могут жениться/выйти замуж уже летом этого года. Это будет лучшее время для свадьбы, особенно июль. В этот период выравнивание Марс-Юпитер сочетает действия с эмоциями и способствует быстрым решениям, путешествиям или свадьбе.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

