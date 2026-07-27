Вредные ли семена арбуза и можно ли их есть: отвечаем

Хотя семена арбуза являются неотъемлемой частью фрукта, они по-прежнему вызывают много вопросов. На протяжении многих лет появилось множество теорий о них, и они до сих пор повторяются.

Видео дня

Однако, прежде чем выбросить их в следующий раз, стоит узнать эти интересные факты, пишет OBOZ.UA.

К счастью, оказывается, что хотя вокруг этого фруктового компонента возникло много мифов, он не вреден и даже может быть полезен для нашего организма.

Однако следует помнить, что сырые семена имеют очень твёрдую оболочку, которая проходит через нашу пищеварительную систему практически в неизменном виде, поскольку она не способна разрушить эту внешнюю оболочку, если не прошла термическую обработку.

Его нужно правильно приготовить. Лучший способ сделать это – промыть семена, высушить и поджарить на сухой сковороде. Они станут приятно хрустящими, а если приправить, то превратятся в вкусную добавку к различным блюдам. Его можно добавлять в супы, бутерброды или салаты.

Семена содержат полезные жиры, которые эффективно поддерживают правильное функционирование кровеносной системы.

Кроме того, оно богато магнием, который поддерживает нашу нервную систему и функцию мышц, а также цинком, который положительно влияет на нашу иммунную систему и способствует здоровью кожи. Стоит также отметить, что семена арбуза содержат железо – элемент, необходимый для правильного образования эритроцитов.

Кроме того, семена обеспечивают наш организм клетчаткой и растительным белком. Это может усилить чувство сытости после еды, помогая нам контролировать перекусы.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!